Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Позывной предоставляется для того, чтобы деперсонализировать человека с его личностью по рации. А тут, извините, если я скажу в рацию, что я Екатерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка". Поэтому, конечно, у меня другой позывной,

– объяснила военная.

Поэтому, из соображений безопасности Екатерина не разглашает свой новый позывной.

Интервью с Екатериной Пташкой: смотрите видео онлайн

Заметим, пока Полищук официально не входит в состав ни одного военного подразделения, однако активно сотрудничает с одним из них, где выполняет боевые и волонтерские задачи. В частности, Екатерина занимается обеспечением подразделения, к которому присоединилась, а также активно развивает направление дронов: закупает беспилотники и поощряет молодежь готовиться к войне.

Хотя она не получает зарплаты от государства, военная сознательно выбрала этот путь, чтобы сохранять независимость и свободу высказываний.