Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Позивний надається для того, щоб деперсоналізувати людину з її особистістю по рації. А тут, вибачте, якщо я скажу в рацію, що я Катерина Поліщук, росіяни менше зрозуміють, ніж якщо я скажу, що я Пташка. Тому, звісно, у мене інший позивний,

– пояснила військова.

Відтак, з міркувань безпеки Катерина не розголошує свій новий позивний.

Інтерв'ю з Катериною Пташкою: дивіться відео онлайн

Зауважимо, наразі Поліщук офіційно не входить до складу жодного військового підрозділу, однак активно співпрацює з одним із них, де виконує бойові та волонтерські завдання. Зокрема, Катерина займається забезпеченням підрозділу, до якого приєдналася, а також активно розвиває напрямок дронів: закуповує безпілотники та заохочує молодь готуватися до війни.

Хоча вона не отримує зарплати від держави, військова свідомо обрала цей шлях, щоб зберігати незалежність і свободу висловлювань.