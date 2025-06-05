Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Українська захисниця Катерина Поліщук, яку більшість знає як "Пташку", після повернення з російського полону знову пішла на фронт. Вона зізналася, що змінила свій позивний і пояснила, чому це зробила.
Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Вас також може зацікавити Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль