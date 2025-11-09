В частности, поделилась, как приняла решение присоединиться к Силам обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA
Не пропустите Анджелина Джоли впервые вышла на связь после поездки в Украину и рассказала о пережитом
Как оказалось, Ярина подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще в мае прошлого года.
Восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, потом просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра появиться в ТЦК". И я помчалась в Киев",
– вспомнила девушка.
Квасний служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении. Она занимается регистрацией раненых, координирует следующие этапы эвакуации и сопровождает их.
Заметим, что Ярина иногда делится кадрами со службы в своем инстаграме.
Фото Ярины Квасний / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о Ярине Квасний?
- Девушка родом из села Залуква вблизи Галича (Ивано-Франковская область).
- Ее папа инженер-столяр, а мама – учительница. Известно, что отец Ярины тоже присоединился к ВСУ.
- Девушка имеет двух братьев.
- Она закончила Галицкую гимназию, музыкальную школу и Киево-Могилянскую академию.
- Ярина была вокалисткой группы "Дичка", однако она пока на музыкальной паузе из-за военной службы музыкантов.