Основатель БФ Сергея Притулы и волонтер озвучил 24 Каналу мнение, что нет явления или документа, который можно прочитать, относительно стратегии войны на ближайшие 2 – 3 года. Такое предположение он сделал из общения с командирами на разных уровнях.

"Во время встречи (с Владимиром Зеленским – 24 Канал) подобная стратегия не обсуждалась. Не могу гарантировать на 100%, но мое субъективное впечатление – ее не существует", – считает он.

Обратите внимание! В январе 2026 года состоялась встреча Владимира Зеленского и Сергея Притулы. Они обсудили волонтерские инициативы. Общественный деятель поделился, на какие горячие темы говорил с Зеленским. По его словам, они обсуждали состояние дел внутри Украины. Даже звучала ругань относительно некоторых ситуаций. В частности, поднималась тема возвращения украинцев из-за границы.

Знают ли командиры о стратегии?

Сергей Притула рассказал, что ему говорил один из командиров. Говорилось о том, что маленьким подразделениям не доносят всю информацию о стратегии. Однако даже когда стали большим, то тоже не получили данных.

"Потом мы стали большим подразделением, но все равно не понимали, куда мы воюем. Хотя и большое подразделение, но в пределах Сил обороны Украины – маленькие. Там "сверху" люди знают". Впоследствии, когда этот командир оказался уже "сверху", то сказал: "Только дойдя сюда, я понял, что нам не доводили стратегию из-за того, что ее нет. А не из-за того, что мы были маленькими",

– сказал волонтер.

