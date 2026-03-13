Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что именно может дать Украине преимущество в этом соревновании. По его словам, существуют конкретные решения, которые способны изменить баланс сил.

Война переходит в фазу дронов

Беспилотные системы все больше определяют ситуацию на поле боя. Дроны используют не только для разведки, но и для поражения техники, складов, логистики и резервов противника. Именно поэтому ключевым фактором становится не просто наличие таких систем, а способность быстро масштабировать их производство и эффективно применять на разных направлениях фронта.

Сейчас уже война переходит в войну дронов. Дронами уничтожают технику, боеприпасы, живую силу, логистику и резервы, которые подтягиваются на разные направления,

– подчеркнул Маломуж.

Россия, по его словам, достаточно быстро адаптируется к новым условиям войны. После первых успехов Украины в использовании беспилотников российская сторона начала активно развивать собственные программы производства. Для этого Москва использовала иностранные технологии и комплектующие, в частности из Ирана и Китая.

Они наладили массовое производство дронов и уже имеют огромные объемы выпуска,

– отметил генерал.

Несмотря на это, между сторонами продолжается технологическое соревнование. Преимущество получает тот, кто быстрее наращивает производство, совершенствует типы беспилотников и лучше интегрирует их в систему ведения боевых действий.

Массовое производство дронов может изменить баланс сил

Ключевым фактором в этой технологической гонке становится масштаб производства беспилотников. Украина уже имеет сильные позиции в использовании отдельных типов дронов, в частности FPV, которые активно применяются на передовой. В то же время Россия пытается быстро догнать эти возможности, увеличивая количество операторов и производство различных типов беспилотных систем.

Сегодня вопрос стоит в соревновании эффективности и масштабирования. Это чрезвычайно важно,

– подчеркнул Маломуж.

По его словам, именно масштабное производство дронов различных типов может дать Украине стратегическое преимущество. Речь идет прежде всего о массовых беспилотниках, которые способны вести разведку и наносить удары по технике, складах и живой силе противника. Такие системы позволяют системно истощать ресурсы российской армии.

Важно! В Минобороны изменили подход к закупке беспилотников: 80% финансирования направляют на проверенные фронтом модели, еще 20% – на разработку и тестирование новых решений в боевых условиях.

Он подчеркнул, что в отдельных секторах фронта именно дроны уже обеспечивают тактическое преимущество украинским силам. Они позволяют эффективно уничтожать логистику, резервы и технику противника еще до того, как эти силы попадают непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Дальнобойные дроны могут лишить Россию ресурсов для войны

Отдельным направлением, которое может существенно изменить ситуацию в войне, он назвал развитие ударных дронов большой дальности. Речь идет о беспилотниках, способных наносить удары по стратегическим объектам в глубоком тылу России. Именно такие системы могут вывести из строя аэродромы, пусковые установки ракет и ключевые центры запуска дронов.

Вторая составляющая – это ударные дроны дальнего действия, которые могут бить до трех тысяч километров,

– подчеркнул Маломуж.

Такие беспилотники позволили бы системно уничтожать инфраструктуру, с которой Россия атакует Украину. Речь идет об аэродромах стратегической авиации, пусковые площадки ракет и центры подготовки массированных атак дронами. В случае системных ударов по этим объектам Россия потеряет возможность регулярно осуществлять масштабные атаки.

Тогда мы уничтожим аэродромы, пусковые установки и центры запуска дронов. Шансов что-то поднять или запустить у России практически не будет,

– отметил генерал.

Сочетание массового производства беспилотников с ударами по ключевой военной инфраструктуре противника может существенно изменить ход войны. Именно такая модель, по его словам, способна постепенно лишить Россию ресурсов для ведения боевых действий.

