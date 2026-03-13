Народный депутат Инна Совсун в эфире 24 Канала объяснила, что дискуссия в правительстве продолжается уже длительное время. По ее словам, сейчас во власти ищут подход, который мог бы решить проблему, однако окончательного решения пока нет.

Смотрите также Надо ли аспирантам ежегодно проходить ВВК, чтобы получить отсрочку: объяснение юристов

Как возникла дискуссия о сроках службы?

Вопрос демобилизации военных начали активно обсуждать во время изменений в законодательство о мобилизации. Тогда предлагали впервые прописать возможность увольнения со службы после определенного периода пребывания на фронте. Речь шла о варианте, при котором военные могли бы вернуться к гражданской жизни после нескольких лет службы.

Тогда еще очень наивно говорилось о том, чтобы дать возможность отпускать людей, которые три года прослужили,

– отметила Совсун.

Она объяснила, что с момента тех обсуждений ситуация существенно изменилась. Часть военных, для которых тогда рассматривали возможность демобилизации, продолжает служить значительно дольше.

Вниманию! Юноши обязаны становиться на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. За несвоевременную постановку без уважительной причины предусмотрен административный штраф.

При этом окончательного решения относительно четких сроков службы государство так и не приняло.

Сейчас те люди уже прослужили четыре года. Они уже пошли на пятый год службы, а решения для них так и нет,

– отметила народный депутат.

По ее словам, военные фактически оказались в ситуации ожидания без понятных правил. Именно поэтому тема сроков службы остается одной из самых острых в дискуссиях о мобилизационной политике.

Идею контрактов поставили на паузу

Одним из вариантов решения проблемы ранее предлагали систему контрактной службы. Речь шла о модели, при которой военные подписывают контракт на определенный срок и после его завершения могут быть демобилизованы. Такой подход должен был ввести понятные правила ротации, но предложенный механизм вызвал много вопросов.

Главная проблема заключалась в том, что минимальный срок контракта был два года,

– объяснила Совсун.

Эта норма должна была одинаково применяться ко всем военным независимо от того, сколько времени они уже служат. Фактически это означало, что люди, которые воюют годами, должны были бы продолжить службу еще на значительный период, чтобы получить право на демобилизацию.

Получается, что люди, которые уже четыре года прослужили, чтобы вернуться на 12 месяцев гражданской жизни, должны были бы служить еще два года. То есть шесть лет в сумме,

– отметила она.

По ее мнению, такая модель выглядела несправедливой для военных и их семей. Именно поэтому это предложение не получило поддержки и фактически не было реализовано.

Дискуссия о сроках службы сейчас на паузе

Сейчас обсуждение конкретных моделей фактически остановилось. Новый министр обороны сейчас проводит широкий аудит кадровой ситуации в армии, чтобы понять, как можно решить проблему ротации. Именно поэтому предварительные предложения по контрактам пока не продвигаются.

По состоянию на сейчас министр поставил на паузу эту дискуссию, потому что делает более широкий аудит ситуации по кадрам в Вооруженных силах,

– сказала Совсун.

Определенные наработки уже презентовали на профильном парламентском комитете. В то же время эта информация пока остается закрытой, поэтому детали обсуждения не разглашают. Окончательной модели решения проблемы сроков службы пока нет.

Ответа на то, будет ли это предложение таким, как было раньше, или будет новым, пока нет. Решения просто нет,

– добавила она.

Депутат отметила, что власть все еще ищет подход, который позволит решить кадровую проблему в армии. В то же время затягивать с таким решением слишком долго, по ее словам, нельзя.

Нельзя годами людям, которые защищают страну и благодаря которым страна продолжает существовать, просто обещать что-то, что никто не планирует выполнять,

– подчеркнула Совсун.

Люди, которые защищают страну от начала полномасштабной войны, годами ждут понятное решение о ротации. Постоянные обещания без конкретных шагов создают серьезную проблему для военных и их семей.

Что известно о последних изменениях и дискуссиях по мобилизации в Украине?