Если этого не сделать без уважительной причины, может грозить административная ответственность. Об этом Екатерина Анищенко рассказала изданию "РБК-Украина".

Смотрите также Несмотря на бронирование можно оказаться в ТЦК: специалисты сказали, в каких случаях

Обязаны ли 17-летние юноши становиться на воинский учет?

В Украине мужчины должны стать на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Обычно это происходит ежегодно в период с 1 января по 31 июля.

Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

пройти электронную идентификацию и внести свои данные через приложение Резерв+ или электронный кабинет призывника.

Во время первичной постановки на учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Ее проводят уже перед началом службы или военной подготовки.

Могут ли оштрафовать, если не стать на учет?

Эксперт объяснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых ребят не стал на учет, часто вызывает беспокойство. Она отметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не стал на учет.

Если ребенок учится в школе, учебное заведение взаимодействует с ТЦК и может направлять учеников для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на учет. Если же юноша уже является студентом колледжа, там также ведется воинский учет,

– говорится в сообщении.

Если же юноша не стал на воинский учет в установленный срок без уважительной причины, это считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен административный штраф: от 17 000 до 25 500 гривен.

При этом, если юноша пропустил срок, стать на учет все равно придется – но уже лично в ТЦК.

Закон предусматривает случаи, когда несвоевременную постановку на учет могут признать уважительной. Среди таких причин:

болезнь;

стихийное бедствие;

пребывание на временно оккупированной территории;

проживание в зоне боевых действий или другие обстоятельства, которые сделали невозможным регистрацию.

В таком случае необходимо подтвердить причину документами.

Мобилизация в Украине: последние нововведения