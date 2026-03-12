Если этого не сделать без уважительной причины, может грозить административная ответственность. Об этом Екатерина Анищенко рассказала изданию "РБК-Украина".
Обязаны ли 17-летние юноши становиться на воинский учет?
В Украине мужчины должны стать на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Обычно это происходит ежегодно в период с 1 января по 31 июля.
Сделать это можно двумя способами:
- лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- пройти электронную идентификацию и внести свои данные через приложение Резерв+ или электронный кабинет призывника.
Во время первичной постановки на учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Ее проводят уже перед началом службы или военной подготовки.
Могут ли оштрафовать, если не стать на учет?
Эксперт объяснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых ребят не стал на учет, часто вызывает беспокойство. Она отметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не стал на учет.
Если ребенок учится в школе, учебное заведение взаимодействует с ТЦК и может направлять учеников для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на учет. Если же юноша уже является студентом колледжа, там также ведется воинский учет,
Если же юноша не стал на воинский учет в установленный срок без уважительной причины, это считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен административный штраф: от 17 000 до 25 500 гривен.
При этом, если юноша пропустил срок, стать на учет все равно придется – но уже лично в ТЦК.
Закон предусматривает случаи, когда несвоевременную постановку на учет могут признать уважительной. Среди таких причин:
- болезнь;
- стихийное бедствие;
- пребывание на временно оккупированной территории;
- проживание в зоне боевых действий или другие обстоятельства, которые сделали невозможным регистрацию.
В таком случае необходимо подтвердить причину документами.
Мобилизация в Украине: последние нововведения
В Виннице запускают мобильные группы для вручения повесток во время мобилизации. В их состав вошли представители ТЦК, полиции, старосты и работники ОСМД. В городе уже есть более 20 таких групп и они будут работать по месту жительства военнообязанных.
Член комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что для тех, кто самовольно оставил воинскую часть или не обновил данные в ТЦК, должны применяться большие ограничения. Он также сравнил наказание для СЗЧ и тех, кто не платит алименты.