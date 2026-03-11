В каких ситуациях такое возможно объясняет 24 Канал.
В каких случаях могут возникнуть проблемы с бронированием?
Юристы отметили, о проблемах с бронированием могут возникнуть в нескольких случаях:
- если отсутствует актуальная справка или приказ о бронировании,
- если данные еще не внесены в электронный реестр,
- или если работодатель не завершил процедуру согласования брони.
В таких ситуациях специалисты рекомендуют всегда иметь с собой оригиналы или заверенные копии соответствующих документов, проверять срок действия бронирования и заранее убедиться в актуальности информации в реестре "Оберіг".
В комментарии "ТСН.ua" адвокат Роман Ухов отметил, что, вероятно, военнослужащие ТЦК будут проверять наличие бронирования по телефону через реестр. Поэтому он порекомендовал самостоятельно контролировать и предварительно проверять свои данные в приложении Резерв+ или в личном кабинете на портале Дия.
Важно! Если данные о бронировании отсутствуют в электронной системе, бумажные документы могут считаться недостаточным доказательством отсрочки.
Могут ли с бронированием доставить в ТЦК?
Адвокат объяснил, что в случае отсутствия сведений о бронировании в электронной базе военные ТЦК могут вручить повестку для уточнения учетных данных или направить на прохождение ВВК.
В то же время специалист предупредил, что военные ТЦК могут задержать военнообязанного с последующей доставкой в центр комплектования и составлением админпротокола, если тот нарушил правила воинского учета.
Кто потеряет бронирование в 2026 году?
В 2026 году изменились требования по минимальной зарплате для работников, которых государство позволяет бронировать.
Если раньше порог зарплаты составлял 20 тысяч гривен, то с 1 января 2026 года минимум вырос до 21 617,5 гривен. Это объяснили поднятием минимальной зарплаты.
Адвокат Марина Бекало отметила, что если предприятие не обеспечит работнику необходимый уровень зарплаты ежемесячно в течение отчетного квартала, оно может потерять право на бронирование. В таком случае работник также теряет отсрочку от мобилизации.
Какие последние новости о мобилизации в Украине?
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине некоторые военнообязанные все же имеют право на отсрочку. Среди них – люди с инвалидностью, многодетные родители, а также те, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью.
В Минобороны сообщили, что с марта в ТЦК и СП будет действовать электронная очередь. То есть военнообязанные, призывники или резервисты могут выбрать удобную дату и время, избежать очередей в коридорах, отменить запись и даже оставить отзыв.
Президент Зеленский 9 марта подписал закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для военных, заключивших контракт "18 – 25".