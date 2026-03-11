В каких ситуациях такое возможно объясняет 24 Канал.

В каких случаях могут возникнуть проблемы с бронированием?

Юристы отметили, о проблемах с бронированием могут возникнуть в нескольких случаях:

если отсутствует актуальная справка или приказ о бронировании,

если данные еще не внесены в электронный реестр,

или если работодатель не завершил процедуру согласования брони.

В таких ситуациях специалисты рекомендуют всегда иметь с собой оригиналы или заверенные копии соответствующих документов, проверять срок действия бронирования и заранее убедиться в актуальности информации в реестре "Оберіг".

В комментарии "ТСН.ua" адвокат Роман Ухов отметил, что, вероятно, военнослужащие ТЦК будут проверять наличие бронирования по телефону через реестр. Поэтому он порекомендовал самостоятельно контролировать и предварительно проверять свои данные в приложении Резерв+ или в личном кабинете на портале Дия.

Важно! Если данные о бронировании отсутствуют в электронной системе, бумажные документы могут считаться недостаточным доказательством отсрочки.

Могут ли с бронированием доставить в ТЦК?

Адвокат объяснил, что в случае отсутствия сведений о бронировании в электронной базе военные ТЦК могут вручить повестку для уточнения учетных данных или направить на прохождение ВВК.

В то же время специалист предупредил, что военные ТЦК могут задержать военнообязанного с последующей доставкой в центр комплектования и составлением админпротокола, если тот нарушил правила воинского учета.

Кто потеряет бронирование в 2026 году?

В 2026 году изменились требования по минимальной зарплате для работников, которых государство позволяет бронировать.

Если раньше порог зарплаты составлял 20 тысяч гривен, то с 1 января 2026 года минимум вырос до 21 617,5 гривен. Это объяснили поднятием минимальной зарплаты.

Адвокат Марина Бекало отметила, что если предприятие не обеспечит работнику необходимый уровень зарплаты ежемесячно в течение отчетного квартала, оно может потерять право на бронирование. В таком случае работник также теряет отсрочку от мобилизации.

