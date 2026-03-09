Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
К теме Отсрочка от мобилизации после плена: как ее оформить украинцам
Что известно о возможности записать в ТЦК через Резерв+?
В Минобороны рассказали, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:
- выбирать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне;
- не стоять в очередях;
- видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
- отменить запись или оставить отзыв;
- получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, как отметили в министерстве, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
В Министерстве обороны отметили, что запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.
Что еще недавно появилось в Резерв+?
Со 2 марта в приложении Резерв+ ввели новую отсрочку для многодетных родителей. Процесс оформления автоматизирован, не требует справок или личных визитов, и занимает от нескольких минут до нескольких часов.
С января в приложении Резерв+ появились новые оповещения. Пользователи могут включить уведомление об отправке бумажной повестки по почте, которое имеет информативный характер и не является вручением повестки.