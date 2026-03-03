Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно о новой функции в Резерв+?
Со 2 марта на платформе Резерв+ доступна функция оформления отсрочки от службы военнообязанным, у которых есть трое или более детей. Нововведение распространяется независимо от того, в каком браке или вне его рождены дети.
Процесс полностью автоматизирован – не нужны справки, бумажные заявления или личные визиты в территориальные центры комплектования или ЦНАП. Обычно оформление занимает от нескольких минут до нескольких часов. Это значительно упрощает доступ к услуге.
Министр обороны Федоров сообщил, что процесс оформления отсрочек от мобилизации значительно автоматизировали – ранее он длился неделями, но сейчас около 90% отсрочек оформляются автоматически через Резерв +. Без заявлений, справок и посещений ТЦК.
В то же время Минобороны обнародовало список категорий отсрочек, которые продолжатся автоматически. Среди них – родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без официального статуса инвалидности, лица, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи, опекуны лиц, признанных недееспособными, лица, которые имеют жену или мужа с инвалидностью 3 группы, родители, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет и учителя школ.