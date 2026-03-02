Об этом рассказала адвокат адвокатского объединения "Актум" Полина Дудчак в комментарии ТСН.

Кого могут мобилизовать до 25 лет?

Полина Дудчак объяснила, что пока речь не идет о массовой или автоматической мобилизации "всех подряд до 25 лет": призыв касается конкретных юридических ситуаций и правовых статусов граждан.

До 25 лет автоматически мобилизовать не должны – младшие мужчины не входят в базовый перечень тех, кого вызывают в военкоматы без особых оснований. В Украине во время военного положения мобилизация, как правило, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет,

– отметила адвокат.

По закону, мужчины от 18 до 24 лет преимущественно имеют статус призывника, а не военнообязанного, поэтому подлежат мобилизации только по добровольному согласию или при наличии специфических условий.

В частности, определенные нюансы касаются мобилизации граждан, которые ранее были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к срочной службе в мирное время, но "ограниченно годными" в военное.

Статус "ограниченно годный" уже отменен. Но если после прохождения повторной медицинской комиссии человек признан годным, он может попасть под мобилизацию даже до 25 лет,

– добавила Дудчак.

Как пояснила юрист, гражданин, ранее освобожденный от срочной службы по состоянию здоровья, автоматически переводился в статус военнообязанного. После отмены статуса "ограниченно годный" такие лица подлежат мобилизации.

Как меняется процесс мобилизации?