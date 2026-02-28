Кирилл Буданов интервью арабскому изданию Al-Modon отметил: проблема не только в самой мобилизации, но и в ответственности граждан.

Смотрите также Буданов откровенно ответил, верит ли в успех переговоров и победу Украины

Что сказал Буданов о мобилизации?

В условиях войны мобилизация неизбежно вызывает сложные общественные дискуссии. По словам чиновника, вопрос нельзя сводить к формуле "да или нет", ведь он является сложным и многогранным.

Пока идет война, вопрос мобилизации никто в мире полностью не решил и не решит. Украина здесь исключением не станет,

– сказал Буданов.

Он согласился, что проблема не только в самом процессе мобилизации, а в коммуникации с обществом. В частности, в интервью подчеркнули, что проблема становится такой острой не из-за того, что людей мобилизуют, а из-за того, что один случай могут раскрутить до десятков тысяч фальсификаций.

Также было отмечено, что для части граждан проще оплатить штраф и не явиться в ТЦК, чем выполнить требования закона. Это создает дополнительные вызовы для государства.

Отдельно Буданов откровенно сказал о личной ответственности каждого гражданина во время войны – правильно ли считать, что "гражданин, который живет 12 лет в войне считает, что защищать государство должен кто-то другой".

Какие еще заявления сделал руководитель офиса?