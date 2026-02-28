Однако переговоры продолжаются, и Россия рано или поздно вынуждена будет принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом Кирилл Буданов интервью арабскому изданию Al-Modon.

Что рассказал Буданов?

Буданов объяснил, что успех переговоров зависит от силы позиции Украины и поддержки союзников, и что Кремль должен понять – гарантии безопасности США для Украины станут обязательной частью мирных договоренностей, даже если Россия "не желает этого".

По его словам, Россия "не изменила своих имперских амбиций" и продолжает стремиться к контролю над всей Украиной, поэтому весенние переговоры остаются ключевым, но сложным путем к завершению войны.

Буданов также отверг возможность обсуждать выборы в Украине во время боевых действий, назвав это пока бессмысленным, и заверил в "абсолютном доверии" к союзникам, которые поддерживают Киев.

Буданов также подчеркнул, что украинский народ не согласится на территориальные уступки, а все оккупированные регионы будут освобождены при будущей победе.

Какие еще заявления о мире сделал руководитель офиса?