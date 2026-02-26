Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в новом интервью изданию Al-Modon.
Отдаст ли Украина территории?
Руководитель Офиса президента сообщил, что вопрос территорий был ключевым на недавних трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России в Женеве. По его словам, Киев занимает жесткую позицию по этому поводу.
Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены,
– сказал он.
По его словам, Россия стремится захватить не конкретные регионы, а всю Украину. Он добавил, что за 12 лет Москва не смогла полностью оккупировать ни одной части нашей страны, и, по мнению Буданова, эта ситуация не изменится в будущем.
К слову, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН также заявляла, что Киев никогда не согласится на подобное, и что Россия чувствует безнаказанность за свои преступления.
О чем еще заявлял Буданов?
Также в интервью Кирилл Буданов заявил, что пока не стоит ожидать внутренних изменений в России. По его словам, необходимо создание условий, при которых страна-агрессор Россия перестанет существовать в формате империи.
Еще ранее руководитель Офиса президента сообщал, что позиция России по территориям остается неизменной. Они продолжают требовать контроль над всем Донбассом. Несмотря на это, прогресс в переговорах все же есть.
Напомним, относительно территорий Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может уступить даже часть территории, которая остается под контролем Киева. От этого зависит безопасность сотен тысяч людей.