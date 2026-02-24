О таком заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Какие требования по территориям выдвинула Россия?

По словам главы государства, Россия не отказывается от своих максималистских требований по украинским территориям, которые до сих пор остаются под контролем Киева. Кремль пытается через дипломатию захватить примерно 20% территорий региона, который не удалось оккупировать военным путем.

Речь идет об оборонном поясе промышленных городов, железной дороги, которые составляют основу обороны Украины и обеспечивают поставки на линию фронта.

Россия хочет, чтобы (мы – 24 Канал) просто вывели нашу армию. Мы не можем быть такими, извините, глупыми ребятами. Мы не дети. Мы прошли через эту войну в течение всех этих лет, поэтому мы просто, мы не можем отдать им страну на тарелке,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для людей, проживающих на этих территориях первоочередным является вопрос безопасности. Сейчас там проживает около 200 тысяч человек. Глава государства добавил, что невозможно просто оставить эти районы, сказав людям и солдатам: "Хорошо, бывай, бывай. Мы уходим прочь. Вы с этого момента россияне?".

Завершится ли война, если Киев удовлетворит требование Кремля по территориям?