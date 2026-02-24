Про таке заявив український президент Володимир Зеленський.

Які вимоги щодо територій висунула Росія?

За словами глави держави, Росія не відмовляється від своїх максималістських вимог щодо українських території, які досі залишаються під контролем Києва. Кремль намагається через дипломатію захопити приблизно 20% територій регіону, який не вдалося окупувати військовим шляхом.

Ідеться про оборонний пояс промислових міст, залізниці та дороги, які складають основу оборони України та забезпечують постачання на лінію фронту.

Росія хоче, щоб (ми – 24 Канал) просто вивели нашу армію. Ми не можемо бути такими, вибачте, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли через цю війну протягом усіх цих років, тому ми просто, ми не можемо віддати їм країну на тарілці,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для людей, які проживають на цих територіях першочерговим є питання безпеки. Нині там мешкає близько 200 тисяч осіб. Глава держави додав, що неможливо просто залишити ці райони, сказавши людям та солдатам: "Добре, бувай, бувай. Ми йдемо геть. Ви з цього моменту росіяни?".

Чи завершиться війна, якщо Київ задовольнить вимогу Кремля щодо територій?