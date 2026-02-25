Об этом пишет Укринформ.

Что сказала Беца относительно территориальных уступок России?

Во время выступления Марьяна Беца отметила, что российская агрессия продолжается из-за отсутствия должной ответственности за совершенные преступления.

Российский режим и его пособники не остановятся сами собой. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния,

– подчеркнула она.

По словам дипломата, несмотря на мирные инициативы США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс как инструмент прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства – основополагающие принципы Устава ООН", – подчеркнула она.

Заместитель главы МИД призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для сдерживания агрессора, усилить санкционное давление, предоставить Украине дополнительные оборонительные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить привлечение России к ответственности за причиненный ущерб.

Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим своей свободой,

– подчеркнула Беца.

Она также добавила, что стратегической целью Украины остается достижение "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, что будет основываться на Уставе ООН и международном праве". По словам Марьяны Бецы, "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

