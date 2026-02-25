Об этом пишет Укринформ.
Интересно Небензя на Совбезе ООН заявил, что он украинец, и получил отпор от представительницы Украины
Что сказала Беца относительно территориальных уступок России?
Во время выступления Марьяна Беца отметила, что российская агрессия продолжается из-за отсутствия должной ответственности за совершенные преступления.
Российский режим и его пособники не остановятся сами собой. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния,
– подчеркнула она.
По словам дипломата, несмотря на мирные инициативы США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс как инструмент прикрытия войны.
"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства – основополагающие принципы Устава ООН", – подчеркнула она.
Заместитель главы МИД призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для сдерживания агрессора, усилить санкционное давление, предоставить Украине дополнительные оборонительные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить привлечение России к ответственности за причиненный ущерб.
Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим своей свободой,
– подчеркнула Беца.
Она также добавила, что стратегической целью Украины остается достижение "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, что будет основываться на Уставе ООН и международном праве". По словам Марьяны Бецы, "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".
Оказывают ли на Украину давление относительно уступок Донецкой области России?
Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что США и Россия выдвинули Украине одинаковое требование для завершения войны – отвести войска с Донбасса. Однако Киев отвергает этот подход, подчеркивая защиту суверенитета.
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что вопросы территорий в войне России против Украины могут быть решены на встрече президентов. Бизнесмен также анонсировал новую трехстороннюю встречу представителей Киева, Вашингтона и Москвы, которая может состояться в течение ближайших 10 дней.
В то же время аналитики ISW предостерегают, что Россия стремится получить от Украины не только Донбасс. Москва также будет требовать от НАТО юридического закрепления положения о нерасширении Альянса.