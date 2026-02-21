Об этом лидер украинского государства заявил во время эксклюзивного интервью AFP.

Что сказал Зеленский?

17 – 18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России по вопросам прекращения войны.

Основным препятствием для прогресса остаются территориальные споры по Донбассу, где Россия стремится получить контроль над значительной частью области, а Украина настаивает на безусловном прекращении огня по линии текущего фронта.

Стороны во время консультаций касались тем демилитаризованных зон и возможности создания зоны свободной торговли в Донецкой области.

Владимир Зеленский заявил, что и США, и Россия давят на Киев с требованием выйти из Донбасса как условие для завершения войны. Такое заявление он сделал в интервью международным СМИ, комментируя ход трехсторонних консультаций в Женеве.

И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра – выйдите из Донбасса,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не считает себя побежденной в войне, но ключевой вопрос заключается в том, победит ли именно Украина.

Зеленский добавил, что Киев готов к реальным дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.

Какая сейчас ситуация вокруг войны за Донбасс?