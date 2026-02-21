Об этом лидер украинского государства заявил во время эксклюзивного интервью AFP.
Смотрите также Отдавать территории никто не будет, если не будет приказа, – командующий Нацгвардии Украины
Что сказал Зеленский?
17 – 18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России по вопросам прекращения войны.
Основным препятствием для прогресса остаются территориальные споры по Донбассу, где Россия стремится получить контроль над значительной частью области, а Украина настаивает на безусловном прекращении огня по линии текущего фронта.
Стороны во время консультаций касались тем демилитаризованных зон и возможности создания зоны свободной торговли в Донецкой области.
Владимир Зеленский заявил, что и США, и Россия давят на Киев с требованием выйти из Донбасса как условие для завершения войны. Такое заявление он сделал в интервью международным СМИ, комментируя ход трехсторонних консультаций в Женеве.
И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра – выйдите из Донбасса,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не считает себя побежденной в войне, но ключевой вопрос заключается в том, победит ли именно Украина.
Зеленский добавил, что Киев готов к реальным дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.
Какая сейчас ситуация вокруг войны за Донбасс?
Москва пообещала захватить весь Донбасс силой, если Киев не выведет войска, при этом диктатор Путин не хочет идти ни на какие компромиссы.
Зеленский заметил, что повторно требование уступить территорию России прозвучало в то время, когда ВСУ набирают позиций в контратаках вдоль южной линии фронта.
Военные блогеры предположили, что частично этим успехам поспособствовало массовое отключение Starlink для россиян. По словам президента Украины, Киев воспользовался этой ситуацией. И хотя украинские силы также испытали перебои из-за отключения, но неудачи, с которыми столкнулась российская сторона, "намного серьезнее".