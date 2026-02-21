Это, по оценке аналитиков, способствовало успехам украинских контрнаступательных действий. Об этом сообщает полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательным центром Вооруженных сил Эстонии.
Смотрите также Мы продвигаемся, – военный эксперт разобрал ситуацию на фронте и проблемы россиян
Как именно ограничение Starlink и Telegram повлияло на действия российских войск?
Эстонский полковник сообщил, что прекращение доступа российских подразделений к спутниковой связи Starlink и ограничения мессенджера Telegram в России существенно повлияли на боевые возможности захватчиков.
Starlink – ограничения доступа сократили количество ударов беспилотников по украинским тыловым подразделениям, поскольку связь и навигация БпЛА стали менее эффективными.
Telegram – ограничение использования популярного мессенджера замедлило горизонтальный обмен информацией между подразделениями, усложнив оперативную координацию.
Эти факторы привели к нарушениям в системе командования, обмене тактическими данными и взаимодействии между частями. Хотя, по словам Кивиселга, нет признаков полного развала управления армией России, ограничения все же сделали ее действия менее скоординированными.
Таким образом, российское командование, управление огнем и координация между подразделениями были нарушены, и это также поддержало украинские контратаки. Нельзя сказать, что российская цепь командования каким-то образом развалилась, но эти события точно на нее повлияли,
– отметил начальник разведки.
Кивиселк отметил, что на прошлой неделе украинские вооруженные силы начали контратаку на южном участке фронта, в Запорожской области, чтобы остановить продвижение российских войск, и что им удалось стабилизировать там ситуацию.
"Темпы российского наступления там значительно замедлились, на некоторых участках остановились, а украинцам также удалось вернуть себе определенные оккупированные районы", – сказал он.
По данным разведки, ограничения повлияли на:
- командование и контроль боевых действий,
- управление огнем и координацию между подразделениями,
- темпы обмена тактическими данными.
Эстонские эксперты отмечают, что эти изменения не означают краха российской армии, но существенно снижают ее эффективность на определенных участках фронта.
Как комментирует отключение Starlink Россия?
В российском Минобороны фактически признали проблему – спутниковые терминалы Starlink, которые использовались войсками России, не работают уже около двух недель. В то же время в Москве утверждают, что это якобы не повлияло на боевые возможности, в частности на применение беспилотников.
Россия пыталась создать собственный аналог спутникового интернета Starlink для использования на фронте. Однако система оказалась нестабильной и не обеспечила военных надежной связью.
Оккупанты пытаются заменить спутниковый интернет своими "тарелками" и радиосвязью, но это затрудняет координацию и контроль над подразделениями.