Это, по оценке аналитиков, способствовало успехам украинских контрнаступательных действий. Об этом сообщает полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательным центром Вооруженных сил Эстонии.

Как именно ограничение Starlink и Telegram повлияло на действия российских войск?

Эстонский полковник сообщил, что прекращение доступа российских подразделений к спутниковой связи Starlink и ограничения мессенджера Telegram в России существенно повлияли на боевые возможности захватчиков.

Starlink – ограничения доступа сократили количество ударов беспилотников по украинским тыловым подразделениям, поскольку связь и навигация БпЛА стали менее эффективными.

Telegram – ограничение использования популярного мессенджера замедлило горизонтальный обмен информацией между подразделениями, усложнив оперативную координацию.

Эти факторы привели к нарушениям в системе командования, обмене тактическими данными и взаимодействии между частями. Хотя, по словам Кивиселга, нет признаков полного развала управления армией России, ограничения все же сделали ее действия менее скоординированными.

Таким образом, российское командование, управление огнем и координация между подразделениями были нарушены, и это также поддержало украинские контратаки. Нельзя сказать, что российская цепь командования каким-то образом развалилась, но эти события точно на нее повлияли,

– отметил начальник разведки.

Кивиселк отметил, что на прошлой неделе украинские вооруженные силы начали контратаку на южном участке фронта, в Запорожской области, чтобы остановить продвижение российских войск, и что им удалось стабилизировать там ситуацию.

"Темпы российского наступления там значительно замедлились, на некоторых участках остановились, а украинцам также удалось вернуть себе определенные оккупированные районы", – сказал он.

По данным разведки, ограничения повлияли на:

командование и контроль боевых действий,

управление огнем и координацию между подразделениями,

темпы обмена тактическими данными.

Эстонские эксперты отмечают, что эти изменения не означают краха российской армии, но существенно снижают ее эффективность на определенных участках фронта.

Как комментирует отключение Starlink Россия?