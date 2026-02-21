Это, по оценке аналитиков, способствовало успехам украинских контрнаступательных действий. Об этом сообщает полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательным центром Вооруженных сил Эстонии.

Как именно ограничение Starlink и Telegram повлияло на действия российских войск?

Эстонский полковник сообщил, что прекращение доступа российских подразделений к спутниковой связи Starlink и ограничения мессенджера Telegram в России существенно повлияли на боевые возможности захватчиков.

Starlink – ограничения доступа сократили количество ударов беспилотников по украинским тыловым подразделениям, поскольку связь и навигация БпЛА стали менее эффективными.

Telegram – ограничение использования популярного мессенджера замедлило горизонтальный обмен информацией между подразделениями, усложнив оперативную координацию.

Эти факторы привели к нарушениям в системе командования, обмене тактическими данными и взаимодействии между частями. Хотя, по словам Кивиселга, нет признаков полного развала управления армией России, ограничения все же сделали ее действия менее скоординированными.

Таким образом, российское командование, управление огнем и координация между подразделениями были нарушены, и это также поддержало украинские контратаки. Нельзя сказать, что российская цепь командования каким-то образом развалилась, но эти события точно на нее повлияли,
– отметил начальник разведки.

Кивиселк отметил, что на прошлой неделе украинские вооруженные силы начали контратаку на южном участке фронта, в Запорожской области, чтобы остановить продвижение российских войск, и что им удалось стабилизировать там ситуацию.

"Темпы российского наступления там значительно замедлились, на некоторых участках остановились, а украинцам также удалось вернуть себе определенные оккупированные районы", – сказал он.

По данным разведки, ограничения повлияли на:

  • командование и контроль боевых действий,
  • управление огнем и координацию между подразделениями,
  • темпы обмена тактическими данными.

Эстонские эксперты отмечают, что эти изменения не означают краха российской армии, но существенно снижают ее эффективность на определенных участках фронта.

Как комментирует отключение Starlink Россия?