Це, за оцінкою аналітиків, сприяло успіхам українських контрнаступальних дій. Про це повідомляє полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії.

Дивіться також Ми просуваємось, – військовий експерт розібрав ситуацію на фронті та проблеми росіян

Як саме обмеження Starlink і Telegram вплинуло на дії російських військ?

Естонський полковник повідомив, що припинення доступу російських підрозділів до супутникового звʼязку Starlink і обмеження месенджера Telegram у Росії суттєво вплинули на бойові можливості загарбників.

Starlink – обмеження доступу скоротили кількість ударів безпілотників по українських тилових підрозділах, оскільки звʼязок і навігація БпЛА стали менш ефективними.

Telegram – обмеження використання популярного месенджера уповільнило горизонтальний обмін інформацією між підрозділами, ускладнивши оперативну координацію.

Ці фактори призвели до порушень у системі командування, обміні тактичними даними та взаємодії між частинами. Хоча, за словами Ківіселга, немає ознак повного розвалу управління армією Росії, обмеження все ж зробили її дії менш скоординованими.

Таким чином, російське командування, управління вогнем та координація між підрозділами були порушені, і це також підтримало українські контратаки. Не можна сказати, що російський ланцюг командування якимось чином розвалився, але ці події точно на нього вплинули,

– зазначив начальник розвідки.

Ківіселк зазначив, що минулого тижня українські збройні сили розпочали контратаку на південній ділянці фронту, в Запорізькій області, щоб зупинити просування російських військ, і що їм вдалося стабілізувати там ситуацію.

"Темпи російського наступу там значно сповільнилися, на деяких ділянках зупинилися, а українцям також вдалося повернути собі певні окуповані райони", – сказав він.

За даними розвідки, обмеження вплинули на:

командування та контроль бойових дій,

управління вогнем та координацію між підрозділами,

темпи обміну тактичними даними.

Естонські експерти наголошують, що ці зміни не означають краху російської армії, але суттєво знижують її ефективність на певних ділянках фронту.

Як коментує відключення Starlink Росія?