Це, за оцінкою аналітиків, сприяло успіхам українських контрнаступальних дій. Про це повідомляє полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії.

Дивіться також Ми просуваємось, – військовий експерт розібрав ситуацію на фронті та проблеми росіян

Як саме обмеження Starlink і Telegram вплинуло на дії російських військ?

Естонський полковник повідомив, що припинення доступу російських підрозділів до супутникового звʼязку Starlink і обмеження месенджера Telegram у Росії суттєво вплинули на бойові можливості загарбників.

Starlink – обмеження доступу скоротили кількість ударів безпілотників по українських тилових підрозділах, оскільки звʼязок і навігація БпЛА стали менш ефективними.

Telegram – обмеження використання популярного месенджера уповільнило горизонтальний обмін інформацією між підрозділами, ускладнивши оперативну координацію.

Ці фактори призвели до порушень у системі командування, обміні тактичними даними та взаємодії між частинами. Хоча, за словами Ківіселга, немає ознак повного розвалу управління армією Росії, обмеження все ж зробили її дії менш скоординованими.

Таким чином, російське командування, управління вогнем та координація між підрозділами були порушені, і це також підтримало українські контратаки. Не можна сказати, що російський ланцюг командування якимось чином розвалився, але ці події точно на нього вплинули,
– зазначив начальник розвідки.

Ківіселк зазначив, що минулого тижня українські збройні сили розпочали контратаку на південній ділянці фронту, в Запорізькій області, щоб зупинити просування російських військ, і що їм вдалося стабілізувати там ситуацію.

"Темпи російського наступу там значно сповільнилися, на деяких ділянках зупинилися, а українцям також вдалося повернути собі певні окуповані райони", – сказав він.

За даними розвідки, обмеження вплинули на:

  • командування та контроль бойових дій,
  • управління вогнем та координацію між підрозділами,
  • темпи обміну тактичними даними.

Естонські експерти наголошують, що ці зміни не означають краху російської армії, але суттєво знижують її ефективність на певних ділянках фронту.

Як коментує відключення Starlink Росія?