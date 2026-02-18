Через технічні проблеми окупанти втрачали координацію підрозділів і мали труднощі з управлінням військами. Про це повідомляє ГУР.
Що відомо про російський аналог Starlink?
За даними української розвідки, російські військові активно намагалися впровадити альтернативну систему супутникового зв’язку, щоб зменшити залежність від західних технологій. Втім, на практиці ця система показала низьку ефективність.
Йдеться про перебої сигналу, нестабільну передачу даних і часті технічні збої, які не дозволяють забезпечити постійний зв’язок між підрозділами на полі бою.
У ГУР зазначають, що проблеми зі зв’язком безпосередньо впливають на координацію дій російських військ. Через нестабільну систему командири не можуть оперативно передавати накази, а підрозділи – швидко реагувати на зміну ситуації.
Це знижує ефективність управління військами та ускладнює проведення бойових операцій. За оцінками розвідки, проблеми з військовим зв’язком залишаються одним із системних слабких місць російської армії.
Чому росіянам заблокували Starlink?
Українські військові забили на сполох наприкінці січня 2026 року, коли Росія посилила обстріли з дронів, використовуючи супутниковий зв'язок. Так вони обстріляли логістичні шляхи, а під удар потрапив цивільний автобус. У Міноборони взяли ситуацію під свій контроль та звернулися до компанії SpaceX і особисто Ілона Маска.
Реакція була дуже швидкою. Маск написав, що росіяни не зможуть використовувати Starlink та запропонував Україні додаткову допомогу, якщо вона потрібна. Згодом стало відомо, що термінали окупантів справді перестали працювати. Дозволена робота тільки верифікованих Starlink, які внесені до "білих списків".
Російські пропагандисти почали брехати нібито проблеми є і в української армії, але це не так. Володимир Соловйов навіть пригрозив "ударами по супутнику" й закликав Трампа "подзвонити Маску та якось вплинути". Наступ та штурмові дії ворога на певних ділянках зменшились.