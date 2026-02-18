Из-за технических проблем оккупанты теряли координацию подразделений и испытывали трудности с управлением войсками. Об этом сообщает ГУР.
Смотрите также Не понимают, где свои, а где чужие: что изменилось у россиян после отключений Starlink
Что известно о российском аналоге Starlink?
По данным украинской разведки, российские военные активно пытались внедрить альтернативную систему спутниковой связи, чтобы уменьшить зависимость от западных технологий. Впрочем, на практике эта система показала низкую эффективность.
Речь идет о перебоях сигнала, нестабильную передачу данных и частые технические сбои, которые не позволяют обеспечить постоянную связь между подразделениями на поле боя.
В ГУР отмечают, что проблемы со связью непосредственно влияют на координацию действий российских войск. Из-за нестабильной системы командиры не могут оперативно передавать приказы, а подразделения – быстро реагировать на изменение ситуации.
Это снижает эффективность управления войсками и затрудняет проведение боевых операций. По оценкам разведки, проблемы с военной связью остаются одним из системных слабых мест российской армии.
Почему россиянам заблокировали Starlink?
Украинские военные забили тревогу в конце января 2026 года, когда Россия усилила обстрелы с дронов, используя спутниковую связь. Так они обстреляли логистические пути, а под удар попал гражданский автобус. В Минобороны взяли ситуацию под свой контроль и обратились к компании SpaceX и лично Илону Маску.
Реакция была очень быстрой. Маск написал, что россияне не смогут использовать Starlink и предложил Украине дополнительную помощь, если она нужна. Впоследствии стало известно, что терминалы оккупантов действительно перестали работать. Разрешена работа только верифицированных Starlink, которые внесены в "белые списки".
Российские пропагандисты начали врать якобы проблемы есть и в украинской армии, но это не так. Владимир Соловьев даже пригрозил "ударами по спутнику" и призвал Трампа "позвонить Маску и как-то повлиять". Наступление и штурмовые действия врага на определенных участках уменьшились.