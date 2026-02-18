Водночас українська сторона та розвідка говорять про серйозні проблеми з управлінням і координацією окупаційних сил. Про це заявив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко для росЗМІ.

Яку заяву зробила Росія?

У російському Міноборони фактично визнали проблему – супутникові термінали Starlink, які використовувалися військами Росії, не працюють уже близько двох тижнів. Водночас у Москві стверджують, що це нібито не вплинуло на бойові можливості, зокрема на застосування безпілотників.

Російські військові заявили, що інтенсивність і результативність ударів дронами залишилися на попередньому рівні, посилаючись на "об’єктивні дані моніторингу".

Це стало першим офіційним коментарем російської сторони після повідомлень України про масове відключення терміналів.

Україна говорить про серйозні наслідки для окупантів

Українські військові та розвідка раніше повідомляли, що відключення Starlink серйозно вдарило по російських військах. За їхніми даними, проблеми зі зв’язком фіксувалися вздовж усієї лінії фронту, а спроби знайти альтернативу поки не дали результату.

Перехоплені розмови окупантів свідчать, що російські підрозділи скаржилися на слабку якість власних аналогів супутникового зв’язку та труднощі з координацією дій.

Раніше українські військові також заявляли, що втрата доступу може впливати на управління підрозділами та проведення операцій на окремих напрямках.

Система супутникового інтернету Starlink стала одним із ключових інструментів сучасної війни – вона забезпечує зв’язок, передачу даних і керування безпілотниками. Українські військові активно використовують тисячі таких терміналів для комунікації на полі бою.

За даними України, частина російських сил також намагалася застосовувати Starlink, зокрема для координації атак та роботи дронів, але доступ до системи був обмежений.

Саме тому відключення терміналів могло мати стратегічне значення – попри заяви Москви про відсутність впливу.

Що відомо про пошуки російської альтернативи?