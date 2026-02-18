В то же время украинская сторона и разведка говорят о серьезных проблемах с управлением и координацией оккупационных сил. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко для росСМИ.

Какое заявление сделала Россия?

В российском Минобороны фактически признали проблему – спутниковые терминалы Starlink, которые использовались войсками России, не работают уже около двух недель. В то же время в Москве утверждают, что это якобы не повлияло на боевые возможности, в частности на применение беспилотников.

Российские военные заявили, что интенсивность и результативность ударов дронами остались на прежнем уровне, ссылаясь на "объективные данные мониторинга".

Это стало первым официальным комментарием российской стороны после сообщений Украины о массовом отключении терминалов.

Украина говорит о серьезных последствиях для оккупантов

Украинские военные и разведка ранее сообщали, что отключение Starlink серьезно ударило по российским войскам. По их данным, проблемы со связью фиксировались вдоль всей линии фронта, а попытки найти альтернативу пока не дали результата.

Перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что российские подразделения жаловались на слабое качество собственных аналогов спутниковой связи и трудности с координацией действий.

Ранее украинские военные также заявляли, что потеря доступа может влиять на управление подразделениями и проведение операций на отдельных направлениях.

Система спутникового интернета Starlink стала одним из ключевых инструментов современной войны – она обеспечивает связь, передачу данных и управление беспилотниками. Украинские военные активно используют тысячи таких терминалов для коммуникации на поле боя.

По данным Украины, часть российских сил также пыталась применять Starlink, в частности для координации атак и работы дронов, но доступ к системе был ограничен.

Именно поэтому отключение терминалов могло иметь стратегическое значение – несмотря на заявления Москвы об отсутствии влияния.

Что известно о поисках российской альтернативы?