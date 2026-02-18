В то же время украинская сторона и разведка говорят о серьезных проблемах с управлением и координацией оккупационных сил. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко для росСМИ.
Какое заявление сделала Россия?
В российском Минобороны фактически признали проблему – спутниковые терминалы Starlink, которые использовались войсками России, не работают уже около двух недель. В то же время в Москве утверждают, что это якобы не повлияло на боевые возможности, в частности на применение беспилотников.
Российские военные заявили, что интенсивность и результативность ударов дронами остались на прежнем уровне, ссылаясь на "объективные данные мониторинга".
Это стало первым официальным комментарием российской стороны после сообщений Украины о массовом отключении терминалов.
Украина говорит о серьезных последствиях для оккупантов
Украинские военные и разведка ранее сообщали, что отключение Starlink серьезно ударило по российским войскам. По их данным, проблемы со связью фиксировались вдоль всей линии фронта, а попытки найти альтернативу пока не дали результата.
Перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что российские подразделения жаловались на слабое качество собственных аналогов спутниковой связи и трудности с координацией действий.
Ранее украинские военные также заявляли, что потеря доступа может влиять на управление подразделениями и проведение операций на отдельных направлениях.
Система спутникового интернета Starlink стала одним из ключевых инструментов современной войны – она обеспечивает связь, передачу данных и управление беспилотниками. Украинские военные активно используют тысячи таких терминалов для коммуникации на поле боя.
По данным Украины, часть российских сил также пыталась применять Starlink, в частности для координации атак и работы дронов, но доступ к системе был ограничен.
Именно поэтому отключение терминалов могло иметь стратегическое значение – несмотря на заявления Москвы об отсутствии влияния.
Что известно о поисках российской альтернативы?
По информации украинской разведки, российские военные пытаются найти замену Starlink, но имеющиеся решения пока не обеспечивают стабильной связи.
Эксперты отмечают, что потеря спутникового интернета затрудняет управление войсками, логистику и применение высокоточного оружия, особенно в условиях современной технологической войны.
Несмотря на заявления российского командования, ситуация вокруг Starlink демонстрирует технологическую зависимость армий от спутниковой связи. Отключение системы может влиять на темпы операций, точность ударов и координацию войск.
В то же время информационная война вокруг темы Starlink продолжается: Москва отрицает критическое влияние, а Киев заявляет о существенных потерях возможностей оккупантов.