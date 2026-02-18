Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины.

Компания SpaceX 1 января заблокировала несанкционированные терминалы Starlink после того, как обнаружили их на российских беспилотниках. Благодаря этому штурмовые действия со стороны России уменьшились.

В течение трех-четырех дней после остановки они действительно сократили штурмовые операции,

– сказал командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский.

Также очень возросло соотношение потерь на отдельных участках фронта еще до ограничения доступа терминалов. Оно составляет около 20 российских военных на одного украинского. Об этом заявил командир подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным "Джеки".

В обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после блокировки Starlink мог расти до 13:1. Как пишет NYP, любое ослабление возможностей России меняет баланс в пользу Украины.

Аналитики отмечают, что отключение Starlink задело самые элементарные инструменты, необходимые на войне.

Я уверен, что у россиян есть (альтернативные варианты – 24 Канал), но нужно время, чтобы максимально их внедрить, и это займет минимум четыре-шесть месяцев,

– сказал Денис Ярославский.

Активность российского подразделения беспилотников "Рубикон" резко сократилась после того, как были введены блокировки. Военные использовали Starlink для увеличения дальности работы дронов, а также, чтобы координировать атаки глубоко в тылу Украины.

Ранее "Рубикон" публиковали свои удары в телеграмме, однако с момента блокировки терминалов перестали это делать, это заметил Институт изучения войны.

