Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что российские артиллерийские обстрелы также сократились из-за проблем со снарядами.

Можно ли говорить о контрнаступлении на востоке Украины?

За последние сутки зафиксировано 237 боевых столкновений – это значительно больше обычных 140 – 150. Фокус активности немного сместился от Покровска на север – в сторону Часового Яра и Лимана, хотя Покровское направление также остается горячим,

– сказал Нарожный.

На Сумской и Харьковской области несколько активизировались бои – враг давит, осуществляя от 12 до 20 столкновений в сутки, хотя существенных успехов не имеет. Зато в Запорожье украинские силы воспользовались проблемами россиян со связью после отключения Starlink и продвинулись вперед.

"Говорить о контрнаступлении рано – этот термин здесь вообще не совсем уместен. Но мы продвигаемся, закрепляемся на бывшей "серой зоне", освобождено несколько населенных пунктов в районе Доброполья. Надеемся, что это продвижение будет продолжаться с минимальными потерями, ведь за каждый метр мы платим здоровьем, а иногда и жизнью наших бойцов", – объяснил Нарожный.

За последние 3 месяца артиллерийские обстрелы россиян упали почти вдвое – с 5,2 тысячи до менее 3 тысяч в сутки. Причин несколько: проблемы со снарядами, отключение Starlink и нехватка комплектующих для артиллерийских установок.

Как ограничение связи меняет динамику боев на востоке Украины?

Эстонская разведка подтверждает то, о чем говорят и украинские военные: блокировка Starlink-терминалов и ограничения Telegram в России существенно повлияли на ситуацию на фронте – уменьшилось количество ударов как на передовой, так и российских дронов по тыловым подразделениям.

Полного коллапса нет – есть серьезные проблемы, но россияне продолжают воевать. Если бы система управления действительно упала, они бы не смогли осуществить 237 боевых столкновений за сутки. По словам Александра Сырского, около 25 – 30 из них – это наши штурмовые действия, остальные – российские,

– отметил Нарожный.

Несмотря на потерю Starlink, россияне продолжают вести дроновые удары и артиллерийский огонь, используя альтернативные средства связи – радиомаяки, Wi-Fi мосты с направленными антеннами на огневых позициях и пунктах управления, а также прокладывают оптоволоконные кабели.

"Оптоволокно подходит только для стационарных пунктов управления – батальонный штаб, который постоянно передвигается, так не подключишь. Поэтому коллапса нет, но огромные проблемы с оперативной связью непосредственно на линии соприкосновения и в радиусе до 10 километров от нее – абсолютно точно есть", – подчеркнул Нарожный.

