Проблемы России с военными коммуникациями на фоне блокировки терминалов Starlink имеют ощутимое влияние на ход боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и представителей НАТО.

Смотрите также Воспользовались преимуществом: OSINT-аналитик раскрыл, как ВСУ удалось достичь успеха возле Гуляйполя

Как блокирование коммуникаций повлияло на продвижение российской армии на фронте?

Издание отмечает, что, по данным Института изучения войны, Украина могла воспользоваться перебоями в работе российских терминалов Starlink и блокировкой телеграмма для проведения нескольких контрнаступательных действий. Также это, вероятно, ограничило возможности России активно применять дроны.

Аналитик Дэвид Кириченко в материале для Центра анализа европейской политики отметил, что потеря доступа к Starlink является критической, поскольку значительная часть боевых действий ведется с применением беспилотников, которые наносят около 60% огневых поражений на фронте.

Напомним, по информации украинской разведки, российские подразделения использовали тысячи терминалов Starlink на линии соприкосновения. После блокировки появились сообщения о попытках обойти ограничения – в частности, из-за давления на родственников украинских военнопленных с требованием зарегистрировать оборудование от их имени.

В то же время перебои со связью происходят на фоне значительных потерь российской армии. По данным, которые приводит Bloomberg со ссылкой на украинские источники, в декабре Россия потеряла около 35 тысяч военных, в январе – еще 30 тысяч. Среднемесячный показатель пополнения в армии в 2025 году оценивался примерно в 25 тысяч человек, что означает дефицит личного состава.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Россия все чаще привлекает иностранных наемников, в частности из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии, Сенегала и Северной Кореи. По его словам, на отдельных участках фронта соотношение потерь возросло с 6 до 25 российских военных на одного погибшего украинского воина.

В материале также отмечается, что российские власти редко публично раскрывают реальные масштабы потерь, тогда как официальные заявления Кремля настаивают на значительно более низких показателях.

Что известно об общей ситуации на фронте?