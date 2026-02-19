Проблеми Росії з військовими комунікаціями на тлі блокування терміналів Starlink мають відчутний вплив на перебіг бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів і представників НАТО.

Як блокування комунікацій вплинуло на просування російської армії на фронті?

Видання зазначає, що, за даними Інститут вивчення війни, Україна могла скористатися перебоями в роботі російських терміналів Starlink і блокуванням телеграму для проведення кількох контрнаступальних дій. Також це, ймовірно, обмежило можливості Росії активно застосовувати дрони.

Аналітик Девід Кириченко у матеріалі для Центру аналізу європейської політики наголосив, що втрата доступу до Starlink є критичною, оскільки значна частина бойових дій ведеться із застосуванням безпілотників, які завдають близько 60% вогневих уражень на фронті.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, російські підрозділи використовували тисячі терміналів Starlink на лінії зіткнення. Після блокування з'явилися повідомлення про спроби обійти обмеження – зокрема, через тиск на родичів українських військовополонених із вимогою зареєструвати обладнання від їхнього імені.

Водночас перебої зі зв'язком відбуваються на тлі значних втрат російської армії. За даними, які наводить Bloomberg із посиланням на українські джерела, у грудні Росія втратила близько 35 тисяч військових, у січні – ще 30 тисяч. Середньомісячний показник поповнення в армії у 2025 році оцінювався приблизно в 25 тисяч осіб, що означає дефіцит особового складу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія дедалі частіше залучає іноземних найманців, зокрема з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії, Сенегалу та Північної Кореї. За його словами, на окремих ділянках фронту співвідношення втрат зросло з 6 до 25 російських військових на одного загиблого українського воїна.

У матеріалі також зазначається, що російська влада рідко публічно розкриває реальні масштаби втрат, тоді як офіційні заяви Кремля наполягають на значно нижчих показниках.

Що відомо про загальну ситуацію на фронті?