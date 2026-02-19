Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Читайте також Наступ жорстко зупинили: військовий розкрив, в яку безвихідь потрапили росіяни
Яка ситуація на Олександрівському напрямку?
Він зазначив, що ситуація доволі непроста. Однак, українські бійці продовжують активні бойові дії, аби не дати окупантам просунутись в бік Дніпропетровської області.
Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності,
– заявив Волошин.
Головна мета росіян – вийти до селища Покровське та безпосередньо наблизитися до кордонів Дніпропетровської області.
Яка загальна ситуація на фронті?
За оцінкою Інституту вивчення війни, на фронті тривають інтенсивні бої без великих проривів. У Сумській області російські групи мають локальні просування, але без зміни лінії фронту. На півночі Харківської області тривають атаки, ситуація складна, проте без підтверджених здобутків.
Найзапекліші бої – на Донеччині, зокрема біля Костянтинівки та Покровська. ЗСУ відновили окремі позиції в районі Гришиного, тоді як російські війська продовжують тиснути й проводити штурми малими групами.
На півдні суттєвих змін немає. Біля Гуляйполя та Оріхова ворог активізував атаки й дрони, але без просування. На Херсонському напрямку – лише обмежені бої без змін позицій.