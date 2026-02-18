Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко поспілкувалася з бійцями підрозділу "Хартія", які нещодавно повернулися з чергового завдання в Куп'янську. За їхніми словами, умови в місті надзвичайно складні, однак російські спроби закріпитися дедалі частіше завершуються для них фатально.

Як просуваються українські підрозділи в місті

Попри складні умови, українські підрозділи з моменту початку операції із зачистки Куп'янщини, а згодом і самого Куп'янська, змогли суттєво просунутися в місті. Більшість малих російських груп, які намагаються зайти до Куп'янська, гинуть ще на підступах.

За підрахунками наших піхотинців, із малих російських груп, які пробують заходити в Куп'янськ, п'ятеро окупантів помирають просто при спробі зайти в місто. Проходить один російський військовий, але й він після того, як нібито закріплюється, найчастіше гине. Або його ліквідовують наші військові, або він помирає від холоду чи голоду,

– зазначила Черненко.

Військові розповіли, що для них це вже не перша операція в Куп'янську. Якщо раніше бойові дії точилися переважно на підступах до міста, то тепер мова йде про системну зачистку окремих ділянок. Конкретні райони не називають із міркувань безпеки, однак підтверджують поступове розширення зони контролю. Один із бійців розповів, що з кожним виходом у місто українські підрозділи просуваються далі, ніж раніше.

Коли я вперше заходив, ми працювали тільки біля Куп'янська в посадках. З кожним разом ми якось далі-далі просувалися,

– розповів військовий з позивним Студент.

Їхня група працює у форматі пошуково-ударного підрозділу. Частина закріплюється і тримає оборону, інші просуваються вперед, виявляють та ліквідовують російські групи.

Наша задача – піти, знайти росіян. Частина групи закріпляється, тримає оборону, а ми йдемо вперед, зачищаємо і пересуваємо наші позиції,

– зазначив боєць з позивним Музикант.

Студент згадав про перший вихід у місто, який став для підрозділу болючим.

В перший день, коли ми зайшли, ми втратили одного побратима. Полетіло по нас все – і скиди, і FPV, і оптоволокно. Дивом більше нікого не втратили,

– розповів він.

Кожен вихід у місто – це складна і ризикована операція. Доводиться проходити десятки кілометрів під постійною загрозою ударів дронів, однак попри це українські підрозділи утримують ініціативу.

Морози, труби і втрати окупантів

Бійці розповіли, що умови в Куп'янську надзвичайно важкі не лише для українських підрозділів, а й для російських груп, які намагаються заходити в місто. За їхніми словами, окупанти просуваються малими групами, зокрема через підземні комунікації та труби. Частину з них заганяють туди обманом або під тиском командування.

Їх засунули в трубу п'ятеро. Один ще в трубі під себе гранату кинув, двоє вилізли – їх одразу ліквідували біля виходу. Один залишився живий,

– розповів військовий з позивним Студент.

Бійці зазначили, що серед тих, кого відправляють у місто, багато людей без належної підготовки та спорядження. За їхніми словами, їх заводять у зруйновані будівлі в умовах сильного морозу без елементарного забезпечення.

Вони заходять у мінус двадцять без нічого. Я думаю, що багато хто з них помирає від обмороження – потім ще познаходимо їх по Куп'янську,

– сказав боєць з позивним Студент.

Військові підкреслили, що такі втрати росіян відбуваються регулярно. За їхніми словами, частина окупантів гине під час спроби зайти в місто, інші – вже після того, як намагаються закріпитися, не витримуючи умов і постійного вогневого тиску.

Чому окупанти масово здаються в полон?

Піхотинці розповідають, що серед тих, кого беруть у полон на Куп'янському напрямку, дедалі більше людей старшого віку. За їхніми словами, це не кадрові військові з бойовим досвідом, а чоловіки, які підписали контракт через гроші або опинилися на фронті після проблем у своїх підрозділах.

До уваги! За інформацією партизанського руху "Атеш", російські підрозділи у Куп'янську опинилися у складному становищі через розбіжності між звітами командування та реальною ситуацією на місці. Також раніше повідомлялося про успішні дії українських підрозділів у місті із знищенням та взяттям у полон російських військових.

Частина з них потрапляє в штурмові групи фактично примусово. Один із бійців навів приклад із нещодавнього завдання, коли групу росіян заганяли вперед без чіткого розуміння ситуації.

Один залишився живий – він навіть позивних своїх не пам'ятав. Виліз, побачив якихось людей, з якими мав іти, але навіть їхніх імен не знає,

– розповів військовий з позивним Студент.

Під час допитів полонені часто зізнаються, що не мали повної інформації про завдання і не орієнтувалися в обстановці. Вони додають, що багато хто з цих людей не планував воювати тривалий час і не був готовий до міських боїв. Саме тому, коли виникає можливість, частина з них обирає здатися.

Зараз росіяни дуже масово здаються, бо це вже не ті ідейні. Це дядьки п'ятидесятирічні, яким потрібні гроші, і вони не хочуть помирати,

– зазначив боєць з позивним Студент.

Що означає оборона Куп'янська для фронту?

Піхотинці говорять, що бої в місті мають значення не лише для цього напрямку. Якщо противника не зупинити зараз, бойові дії можуть зміститися далі. Саме тому підрозділи продовжують працювати в Куп'янську, попри складні умови й постійну небезпеку.

Якщо ми не будемо битися за Куп'янськ зараз, потім будемо битися за Київ знову,

– наголосив боєць Студент.

Військові зазначають, що для виконання завдань критично важливе стабільне забезпечення. Йдеться про генератори, екофлоу та інше обладнання, яке дозволяє працювати автономно в зруйнованій інфраструктурі.

За словами військових, саме такі речі впливають на можливість утримувати позиції та продовжувати виконання завдань у місті.

