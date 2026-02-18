Про це написав 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Що вдалося знищити українським бійцям?

Нещодавно ворог намагався скористатись туманом та проникнути у Гришине. Однак, Сили оборони зачистили східну частину міста, ліквідувавши близько 10 російських військових, які переховувались в приватних будинках та нежитлових приміщеннях.

По ворогу працювали бійці танкового екіпажу Leopard 155 окремої механізованої бригади. А також 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, які били по ворожих укриттях.

Російські укриття вдалося ліквідували завдяки роботі розвідки 147 ОАБР. Військові використовували дрони бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Як дрони-бомбардувальники били по ворожих укриттях: дивіться відео

Що відомо про ситуацію біля Покровська?

  • Бійці ДШВ повідомляють, що російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку, намагаючись оточити Покровськ та Мирноград. Також фіксується активізація штурмових дій із районів Котлиного та Родинського.

  • Незважаючи на те, що дощі та тумани створюють додаткові ризики для українських підрозділів і дозволяють противнику активніше пересуватися, система оборони працює комплексно. FPV-дрони, артилерія, міномети та підрозділи ППО діють узгоджено, а за потреби залучаються танкові екіпажі. Навіть якщо ворог підходить до переднього краю, його зустрічає піхота та вогнева підтримка, що дозволяє знищувати окупантів і утримувати контроль над ситуацією.

  • У разі захоплення Покровську дало б ворогу можливість наступати на Слов'янсько-Краматорський район, Костянтинівку і Дружківку, а також прориватися на Запорізький напрямок.

  • За словами військового оглядача з Ізраїля Давида Шарпа, інтенсивні бої триватимуть і надалі, а темп наступу росіян залежатиме від втрат і поповнення резервів. Якщо втрати перевищуватимуть поповнення, їхній наступ слабшатиме, а якщо поповнення компенсує втрати – атаки продовжаться.