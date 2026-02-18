Про це написав 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Що вдалося знищити українським бійцям?

Нещодавно ворог намагався скористатись туманом та проникнути у Гришине. Однак, Сили оборони зачистили східну частину міста, ліквідувавши близько 10 російських військових, які переховувались в приватних будинках та нежитлових приміщеннях.

По ворогу працювали бійці танкового екіпажу Leopard 155 окремої механізованої бригади. А також 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, які били по ворожих укриттях.

Російські укриття вдалося ліквідували завдяки роботі розвідки 147 ОАБР. Військові використовували дрони бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Як дрони-бомбардувальники били по ворожих укриттях: дивіться відео

Що відомо про ситуацію біля Покровська?