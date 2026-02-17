Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в ефірі 24 Каналу розповів, як змінюється тактика ворога та чим завершуються його спроби прориву. Він також пояснив, як погода впливає на хід боїв.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

Бригада "Рубіж" уже багато місяців тримає оборону саме на Покровському напрямку, який залишається одним із найскладніших. Ворог концентрує там значні сили і намагається просуватися вперед, захоплюючи нові позиції або знищуючи все, до чого може дотягнутися. Останні дні не стали винятком.

За останню добу було зафіксовано 63 спроби штурмових дій. Більшість з них закінчилися для ворога абсолютною невдачею,

– повідомив Борисенко.

За його словами, російські війська діють переважно малими піхотними групами. Вони намагаються просочуватися у стиках між позиціями, закріплюватися в будівлях або на краях лісосмуг.

До уваги! На Покровському напрямку зосереджено значні сили російської армії. Станом на 16 лютого Сили оборони за добу зупинили понад 60 штурмів. Ворог продовжує застосовувати авіацію, керовані авіабомби та ударні дрони "Молнія" і "Ланцет", а бої в районі Покровська і Мирнограда залишаються інтенсивними.

Однак українські підрозділи знищують противника ще на підходах.

За минулу добу тільки на нашому напрямку було знищено більше 160 окупантів і близько 20 поранено. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки і один танк,

– додав він.

Він наголосив, що зростання кількості штурмів призводить і до пропорційного зростання втрат ворога. Інтенсивність боїв свідчить про спроби противника змінити ситуацію на цій ділянці фронту.

Погода дає ворогу шанс, але не результат

Останнім часом противник намагається активніше діяти через погодні умови. Дощі та тумани обмежують можливості, що створює додаткові ризики для українських підрозділів. Саме цим ворог і намагається скористатися.

Зараз погода дозволяє противнику більш активно пересуватися через те, що завдяки дощам і туманам дещо обмежені наші можливості в плані аеророзвідки,

– пояснив Борисенко.

Попри це система оборони працює комплексно. Основну ударну силу становлять FPV-дрони як на радіокеруванні, так і на оптоволокні, активно залучаються артилерія, міномети та підрозділи протиповітряної оборони. У разі необхідності до роботи підключаються і танкові екіпажі.

Все це має працювати як єдиний організм для того, щоб якомога більше знищити окупантів ще до підходу до наших передових позицій,

– наголосив він.

Навіть якщо противник доходить до переднього краю, його зустрічає піхота та підрозділи вогневої підтримки. Частина окупантів гине у стрілецьких боях, деякі потрапляють у полон, але загальна картина свідчить про збереження контролю над ситуацією.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"М'ясні штурми" тривають попри втрати

Російські підрозділи продовжують діяти за принципом масованого тиску. Малими групами їх постійно відправляють у наступ, попри значні втрати. Така тактика виснажує, але водночас свідчить про знецінення людського ресурсу з боку командування противника.

Чим більше ворога суне на наші позиції, тим менше його залишається в живих,

– наголосив Борисенко.

Навіть перехоплення розмов окупантів підтверджують, що вони усвідомлюють масштаби втрат. Водночас це не зупиняє командирів від подальших атак. Українські підрозділи намагаються максимально знищувати противника ще до безпосереднього контакту.

Робота важка. 24 години на добу, 7 днів на тиждень,

– зазначив він.

Борисенко підкреслив, що ситуація залишається складною, однак контрольованою. Інтенсивність боїв висока, але втрати противника свідчать про ефективність оборони на цьому напрямку.

