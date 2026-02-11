Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що першочерговий план ворога ще минулого року передбачав захоплення агломерації Покровськ – Мирноград, а північніше – Костянтинівки та Дружківки. Вже тоді окупанти мали б перейти до Слов'янська та Краматорська. Вони не змогли реалізувати ці плани.

Чого очікувати біля Покровська та Мирнограда?

За словами Жмайла, Сили оборони продовжують утримати північні околиці Покровська та Мирнограда. Судячи з карти бойових дій, ворог намагається менше атакувати "в лоб", а переходить до атак в напрямку Гришиного та Родинського. Вони розташовані на півночі від цієї агломерації.

Так ворог хоче заблокувати наші гарнізони через так звані "кліщі". Наші підрозділи там діють фактично окремо, адже ворог перерізав сполучення між Покровськом та Мирноградом,

– сказав Жмайло.

Зверніть увагу! У DeepState повідомили, що російська армія перебуває у Покровську. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста. Але не менш важливі бої відбуваються біля Гришиного та Родинського. А Родинське – останній населений пункт, який дає можливість вийти з Мирнограда.

На його думку, угруповання ворог виснажило свій наступальний потенціал на цьому напрямку. Якщо вони просунуться в напрямку Гришиного та Родинського, то надалі потребуватимуть підсилення.

Сили оборони посилювали ці позиції. Якщо ворог туди дійде, то потребуватиме залучення більшої кількості особового складу, щоб просуватися вперед. Можливо, вони зроблять певну "передишку" на цій ділянці фронту у такому випадку,

– вважає Жмайло.

Яка ситуація біля Покровська та Мирнограда: дивіться карту бойових дій

