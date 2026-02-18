Об этом написал 7 корпус Десантно-штурмовых войск.
Что удалось уничтожить украинским бойцам?
Недавно враг пытался воспользоваться туманом и проникнуть в Гришино. Однако, Силы обороны зачистили восточную часть города, ликвидировав около 10 российских военных, которые скрывались в частных домах и нежилых помещениях.
По врагу работали бойцы танкового экипажа Leopard 155 отдельной механизированной бригады. А также 147 отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, которые били по вражеским укрытиям.
Российские укрытия удалось ликвидировали благодаря работе разведки 147 ОАБР. Военные использовали дроны бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.
Что известно о ситуации возле Покровска?
Бойцы ДШВ сообщают, что российские войска усиливают давление на Покровском направлении, пытаясь окружить Покровск и Мирноград. Также фиксируется активизация штурмовых действий из районов Котлино и Родинского.
Несмотря на то, что дожди и туманы создают дополнительные риски для украинских подразделений и позволяют противнику активнее передвигаться, система обороны работает комплексно. FPV-дроны, артиллерия, минометы и подразделения ПВО действуют согласованно, а при необходимости привлекаются танковые экипажи. Даже если враг подходит к переднему краю, его встречает пехота и огневая поддержка, что позволяет уничтожать оккупантов и удерживать контроль над ситуацией.
В случае захвата Покровска дало бы врагу возможность наступать на Славянско-Краматорский район, Константиновку и Дружковку, а также прорываться на Запорожское направление.
По словам военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, интенсивные бои будут продолжаться и в дальнейшем, а темп наступления россиян будет зависеть от потерь и пополнения резервов. Если потери будут превышать пополнение, их наступление будет ослабевать, а если пополнение компенсирует потери – атаки продолжатся.