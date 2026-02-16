Об этом информирует 7 корпус Десантно-штурмовых войск Украины.

Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?

По словам бойцов ДШВ, россияне усиливают давление на Покровском направлении. Противник пытается якобы "клешнями" охватить Покровск и Мирноград. Кроме того, фиксируется рост штурмовых действий со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское.

В то же время защитники 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны проводят активную разведку с воздуха и ломают планы врага, минируя маршруты вероятного продвижения противника.

В ВСУ говорят, что российские войска продолжают попытки продвижения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного, однако в окрестностях этого населенного пункта Силы обороны сразу их обнаруживают и уничтожают.

Недавно к северу от Покровска зафиксировали проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. Но украинские военные ликвидировали и ее.

По данным 7 корпуса ДШВ, за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали или ранили 255 оккупантов, разбили 19 единиц техники, 29 точек запуска БпЛА, 36 укрытий и складов и 575 ударных дронов.

Какие направления на фронте станут самыми горячими этой весной?

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Украинского Радио заметил, что Донецкое направление станет самой горячей точкой фронта в течение весны, лета и осени 2026 года. Также решающие бои в этот период состоятся на границе Донецкой и Харьковской области и в Запорожской.

В то же время Федоренко предположил, что 2026 год будет едва ли не самым сложным за весь период полномасштабного вторжения России в Украину. А уже в 2027 году военный прогнозирует "поэтапное угасание интенсивности".

Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше. То есть 2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим – на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну,

– сказал он.

