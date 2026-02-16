Об этом информирует 7 корпус Десантно-штурмовых войск Украины.
Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?
По словам бойцов ДШВ, россияне усиливают давление на Покровском направлении. Противник пытается якобы "клешнями" охватить Покровск и Мирноград. Кроме того, фиксируется рост штурмовых действий со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское.
В то же время защитники 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны проводят активную разведку с воздуха и ломают планы врага, минируя маршруты вероятного продвижения противника.
В ВСУ говорят, что российские войска продолжают попытки продвижения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного, однако в окрестностях этого населенного пункта Силы обороны сразу их обнаруживают и уничтожают.
Недавно к северу от Покровска зафиксировали проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. Но украинские военные ликвидировали и ее.
По данным 7 корпуса ДШВ, за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали или ранили 255 оккупантов, разбили 19 единиц техники, 29 точек запуска БпЛА, 36 укрытий и складов и 575 ударных дронов.
Какие направления на фронте станут самыми горячими этой весной?
Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Украинского Радио заметил, что Донецкое направление станет самой горячей точкой фронта в течение весны, лета и осени 2026 года. Также решающие бои в этот период состоятся на границе Донецкой и Харьковской области и в Запорожской.
В то же время Федоренко предположил, что 2026 год будет едва ли не самым сложным за весь период полномасштабного вторжения России в Украину. А уже в 2027 году военный прогнозирует "поэтапное угасание интенсивности".
Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше. То есть 2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим – на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну,
– сказал он.
Какова сейчас ситуация на фронте в Донецкой области?
Недавно аналитический проект DeepState информировал о о продвижении россиян именно вблизи Часового Яра. По словам украинских военных, враг активно пользуется плохими погодными условиями, в частности снегом и дождем, и продвигается в этом населенном пункте малыми штурмовыми группами.
Пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников сообщил, что Силы обороны не теряют контроль над своими позициями на этом участке фронта, однако российским войскам все же иногда удается просачиваться сквозь боевые порядки.
Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко в комментарии 24 Каналу отметил, что характер боевых действий в последнее время изменился. В январе 2026 года темпы продвижения российских войск на фронте существенно упали.
По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы со своей стороны смогли продвинуться или удержать позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка.