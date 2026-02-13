Там враг смог продвинуться вблизи населенного пункта Часов Яр. Об этом свидетельствуют обновленные данные от аналитического проекта DeepState.

Где продвинулись россияне?

Как утверждают эксперты, оккупационные войска смогли достичь определенных успехов у Часового Яра в Донецкой области.

Добавим, что аналитики из ISW также писали о о продвижении россиян в Донецкой области. В то же время Силы обороны имели успехи, в частности, вблизи Гуляйполя.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту DeepState

Стоит заметить, что администрация США выдвинула идею создания специальной свободной экономической зоны на востоке Донецкой области как своеобразного буфера против дальнейшего российского продвижения.



Однако это предложение не нашло поддержки ни в Украине, ни в России. Эксперты, в частности экс-сотрудник СБУ Иван Ступа, считают такой проект слишком рискованным для американских инвесторов из-за продолжающейся войны, даже несмотря на потенциальные налоговые преференции и другие стимулы.

Что происходит на фронте Донецкой области?