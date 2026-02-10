Об этом пишет пресс-служба 7 корпуса Десантно-штурмовых войск. Россияне пытаются продвигаться малыми группами в Закитном.

Какова ситуация на Славянском направлении фронта?

Военные рассказывают, что россияне перешли замерзший Северский Донец, чтобы провести наступательные действия с трех направлений. Таким образом враг инфильтрировался в межпозиционное пространство в Закитном.

Сейчас украинские подразделения выполняют поисковые-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте,

– говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты передвигаются вдоль реки со стороны Серебрянского лесничества. Они прячутся от дронов и разведки в низменностях. Однако российским солдатам редко удается уйти незамеченными. Так за прошлый месяц в зоне ответственности 81 отдельной аэромобильной бригады удалось взять в плен более, чем 10 россиян. Они поделились, что командиры выбирают районы, где якобы "нет бойцов Сил обороны Украины" и отправляют подчиненных именно туда. Однако враг не учитывает, что защитники используют дроны, поэтому большие потери среди российских солдат все равно есть.

В то же время на Славянском направлении увеличивается и активность вражеских ударных и разведывательных БпЛА. Они пытаются усложнять логистику. А с помощью так называемых "дронов-ждунов" враг заминирует пути сообщения.

По позициям 81 ОАЭМБр оккупанты одновременно бьют несколькими видами дронов. Из-за этого значительно усложняется логистика к населенным пунктам Платоновка и Дроновка.

Учитывая это, военные отмечают, что ситуация в их полосе ответственности остается сложной. Однако оккупанты все равно получают достойный отпор. Защитники сдерживают наступательный потенциал на Славянском направлении.

Боевая работа подразделений дронаров 81 ОАМБр в Закитном: смотрите видео

Как Силы обороны действуют против оккупантов на фронте?