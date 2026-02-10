Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Куда попали ВСУ?

️️Атаки были осуществлены по объектам как на оккупированных территориях Украины, так и в России в ночь на 10 февраля

Так, в районе населенного пункта Ялта, что на ВОТ Донецкой области, было поражено ремонтное подразделение оккупантов. ️

Попадание было и на оккупированной части Запорожской области. В частности, вблизи населенного пункта Камыш-Заря удар пришелся по учебному центру подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.

В районе Хлеборобного украинские военные ударили по сосредоточению живой силы российской армии. ️

А вблизи Высокого был поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон". ️

Справочно. "Рубикон" – это элитное российское подразделение дронаров. Он считается одним из самых подготовленных, а еще получает значительную финансовую поддержку для оснащения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляется "Рубикон" – сразу возникают проблемы для ВСУ, в частности в вопросах логистики.

Кроме того, 9 февраля успехи Украина имела и на территории России. В частности, у Теткино Курской области несладко было пункта управления БпЛА. ️

В тот же день в районе Федоровки в Донецкой области был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Дальше будет,

– анонсируют в Генштабе.

Другие атаки на оккупантов