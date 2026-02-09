Об этом в своих соцсетях сообщила Группировка объединенных сил.

Читайте также Отминусовано более тысячи оккупантов вместе с техникой: потери России в войне на 9 февраля

Как происходила операция?

Украинские военные взорвали опорный пункт оккупантов в поселке Каменка Харьковской области.

Наши дронари провели сложную операцию. Враг пытался спрятаться за толстыми стенами, но для современной украинской беспилотной авиации недосягаемых целей не существует,
– отметили военные.

По словам военных, операция в Каменце не была обычным ударом, а заранее спланированной операцией по ликвидации вражеского укрытия, чтобы поразить захватчиков даже в самых глубоких схронах.

Бойцы провели успешную операцию: смотрите видео

На этот раз подразделение операторов БпЛА применило комплексную тактику. Для поражения здания, в котором скрывался личный состав противника, была осуществлена серия атак FPV-дронами. По данным военных, суммарная мощность взрывчатки достигала десятков килограммов, что привело к полному разрушению конструкций.

Украинские воины отметили, что настойчивость и смекалка пилотов превращают каждый вылет на результат и новый боевой опыт.

Враг продолжает нести потери: последние новости

  • Генштаб ВСУ 8 февраля подтвердил удар по российскому полигону "Капустин Яр". Там повреждены сооружения для обслуживания баллистических ракет.

  • Кроме того, Силы обороны на днях нанесли удары по вражеским стратегическим объектам на временно оккупированных территориях. В частности, под прицел попал еще один склад материально-технического обеспечения одного из подразделений российской армии у Розовки в Запорожье.

  • Спецподразделение ГУР "Призраки" сообщило, что за январь 2026 года ему удалось поразить 6 российских систем ПВО. В частности, удары пришлись по ЗРГК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М1".