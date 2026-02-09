Об этом в своих соцсетях сообщила Группировка объединенных сил.

Как происходила операция?

Украинские военные взорвали опорный пункт оккупантов в поселке Каменка Харьковской области.

Наши дронари провели сложную операцию. Враг пытался спрятаться за толстыми стенами, но для современной украинской беспилотной авиации недосягаемых целей не существует,

– отметили военные.

По словам военных, операция в Каменце не была обычным ударом, а заранее спланированной операцией по ликвидации вражеского укрытия, чтобы поразить захватчиков даже в самых глубоких схронах.

На этот раз подразделение операторов БпЛА применило комплексную тактику. Для поражения здания, в котором скрывался личный состав противника, была осуществлена серия атак FPV-дронами. По данным военных, суммарная мощность взрывчатки достигала десятков килограммов, что привело к полному разрушению конструкций.

Украинские воины отметили, что настойчивость и смекалка пилотов превращают каждый вылет на результат и новый боевой опыт.

