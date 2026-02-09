Об этом в своих соцсетях сообщила Группировка объединенных сил.
Читайте также Отминусовано более тысячи оккупантов вместе с техникой: потери России в войне на 9 февраля
Как происходила операция?
Украинские военные взорвали опорный пункт оккупантов в поселке Каменка Харьковской области.
Наши дронари провели сложную операцию. Враг пытался спрятаться за толстыми стенами, но для современной украинской беспилотной авиации недосягаемых целей не существует,
– отметили военные.
По словам военных, операция в Каменце не была обычным ударом, а заранее спланированной операцией по ликвидации вражеского укрытия, чтобы поразить захватчиков даже в самых глубоких схронах.
Бойцы провели успешную операцию: смотрите видео
На этот раз подразделение операторов БпЛА применило комплексную тактику. Для поражения здания, в котором скрывался личный состав противника, была осуществлена серия атак FPV-дронами. По данным военных, суммарная мощность взрывчатки достигала десятков килограммов, что привело к полному разрушению конструкций.
Украинские воины отметили, что настойчивость и смекалка пилотов превращают каждый вылет на результат и новый боевой опыт.
Враг продолжает нести потери: последние новости
Генштаб ВСУ 8 февраля подтвердил удар по российскому полигону "Капустин Яр". Там повреждены сооружения для обслуживания баллистических ракет.
Кроме того, Силы обороны на днях нанесли удары по вражеским стратегическим объектам на временно оккупированных территориях. В частности, под прицел попал еще один склад материально-технического обеспечения одного из подразделений российской армии у Розовки в Запорожье.
Спецподразделение ГУР "Призраки" сообщило, что за январь 2026 года ему удалось поразить 6 российских систем ПВО. В частности, удары пришлись по ЗРГК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М1".