Про це у своїх соцмережах повідомило Угруповання об’єднаних сил.

Як відбувалася операція?

Українські військові підірвали опорний пункт окупантів в селищі Кам'янка Харківської області.

Наші дронарі провели складну операцію. Ворог намагався сховатися за товстими стінами, але для сучасної української безпілотної авіації недосяжних цілей не існує,

– наголосили військові.

За словами військових, операція в Кам'янці не була звичайним ударом, а заздалегідь спланованою операцією з ліквідації ворожого укриття, щоб уразити загарбників навіть у найглибших схронах.

Бійці провели успішну операцію: дивіться відео

Цього разу підрозділ операторів БпЛА застосував комплексну тактику. Для ураження будівлі, в якій переховувався особовий склад противника, було здійснено серію атак FPV-дронами. За даними військових, сумарна потужність вибухівки сягала десятків кілограмів, що призвело до повного руйнування конструкцій.

Українські воїни наголосили, що наполегливість і кмітливість пілотів перетворюють кожен виліт на результат і новий бойовий досвід.

