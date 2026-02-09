Про це у своїх соцмережах повідомило Угруповання об’єднаних сил.
Як відбувалася операція?
Українські військові підірвали опорний пункт окупантів в селищі Кам'янка Харківської області.
Наші дронарі провели складну операцію. Ворог намагався сховатися за товстими стінами, але для сучасної української безпілотної авіації недосяжних цілей не існує,
– наголосили військові.
За словами військових, операція в Кам'янці не була звичайним ударом, а заздалегідь спланованою операцією з ліквідації ворожого укриття, щоб уразити загарбників навіть у найглибших схронах.
Бійці провели успішну операцію: дивіться відео
Цього разу підрозділ операторів БпЛА застосував комплексну тактику. Для ураження будівлі, в якій переховувався особовий склад противника, було здійснено серію атак FPV-дронами. За даними військових, сумарна потужність вибухівки сягала десятків кілограмів, що призвело до повного руйнування конструкцій.
Українські воїни наголосили, що наполегливість і кмітливість пілотів перетворюють кожен виліт на результат і новий бойовий досвід.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
Генштаб ЗСУ 8 лютого підтвердив удар по російському полігону "Капустин Яр". Там пошкоджені споруди для обслуговування балістичних ракет.
Крім того, Сили оборони днями завдали ударів по ворожих стратегічних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під приціл потрапив ще один склад матеріально-технічного забезпечення одного з підрозділів російської армії біля Розівки на Запоріжжі.
Спецпідрозділ ГУР "Примари" повідомив, що за січень 2026 року йому вдалось уразити 6 російських систем ППО. Зокрема, удари прийшлись по ЗРГК "Панцир-С1" і ЗРК "Тор-М1".