Чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, передає Генштаб.
Скільки військових і техніки Росія втратила?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;
- танків – 11 654 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3);
- артилерійських систем – 37 056 (+12);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- засоби ППО – 1 295;
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);
- крилаті ракети – 4 270 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113);
- спеціальна техніка – 4 069 (+0).
Втрати росіян у війні на 9 лютого 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари по окупантах?
Спецпідрозділ ГУР "Примари" вразив 6 об'єктів ворожої ППО протягом січня. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.
Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії, зокрема споруди для обслуговування балістичних ракет.
Просування росіян у січні сповільнилося через вичерпання ресурсів та сильні морози, які обмежують їхні можливості для наступу. Росія стикається з нестачею особового складу, низькою якістю поповнення та величезними втратами.