Численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных, а ежедневные потери составляют 1000 – 1100 человек. В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, передает Генштаб.

Смотрите также "Может принять решение на день позже, чем надо": при каких условиях Путин решится на мобилизацию

Сколько военных и техники Россия потеряла?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;

танков – 11 654 (+3);

боевых бронированных машин – 24 013 (+3);

артиллерийских систем – 37 056 (+12);

РСЗО – 1 637 (+0);

средства ПВО – 1295;

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);

крылатые ракеты – 4 270 (+1);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 77 552 (+113);

специальная техника – 4069 (+0).

Потери россиян в войне на 9 февраля 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах по оккупантам?