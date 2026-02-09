Численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных, а ежедневные потери составляют 1000 – 1100 человек. В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, передает Генштаб.
Смотрите также "Может принять решение на день позже, чем надо": при каких условиях Путин решится на мобилизацию
Сколько военных и техники Россия потеряла?
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;
- танков – 11 654 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 013 (+3);
- артиллерийских систем – 37 056 (+12);
- РСЗО – 1 637 (+0);
- средства ПВО – 1295;
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);
- крылатые ракеты – 4 270 (+1);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 552 (+113);
- специальная техника – 4069 (+0).
Потери россиян в войне на 9 февраля 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о последних ударах по оккупантам?
- Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило 6 объектов вражеской ПВО в течение января. Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.
- Генштаб ВСУ подтвердил по повреждения объектов на полигоне Капустин Яр в России, в частности сооружения для обслуживания баллистических ракет.
- Продвижение россиян в январе замедлилось из-за исчерпания ресурсов и сильных морозов, которые ограничивают их возможности для наступления. Россия сталкивается с нехваткой личного состава, низким качеством пополнения и огромными потерями.