Также зафиксировали последствия удара по позициям врага на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В России очередные бешеные потери: ГУР за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов

Что известно о новых ударах Сил обороны?

Генштаб проинформировал о результатах предыдущих ударов Сил обороны по России. Известно, что одна из атак произошла по Государственному центральному межвидовому полигону МО России "Капустин Яр".

Военные подтвердили повреждения технического сооружения для обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада МТЗ.

Кроме того, Силы обороны на днях нанесли удары по враждебным стратегическим объектам на временно оккупированных территориях.

Известно об ударах по врагу в Запорожской области. Ночью 8 февраля под прицел попал еще один состав материально-технического обеспечения одного из подразделений русской армии возле Розовки. Днем ранее взрывы раздавались возле Красногорского района. Там украинские подразделения ударили по городу скопление врага.

Также возле Новоэкономического, на ТОТ Донетчины, Силы обороны вскочили по российскому пункту управления беспилотниками.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– добавили в Генштабе ВСУ.

