Потери России в войне продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 246 330 (+1 040) человек;
- танков – 11 651 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 010 (+1) ;
- артиллерийских систем – 37 044 (+8);
- РСЗО – 1 637 (+0);
- средств ПВО – 1 295 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 549 (+468) ;
- крылатых ракет – 4 269 (+24);
- кораблей/катеров – 28 (+0) ;
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 439 (+60);
- специальной техники – 4 069 (+5).
Потери врага на 8 февраля / Инфографика Генштаба
Какие потери понесла Россия за последнее время?
Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило 6 объектов вражеской ПВО в течение января. Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.
В ночь на 7 февраля украинские силы поразили нефтебазу "Балашово" в Саратовской области и несколько военных объектов на оккупированных территориях. Поражены пункты управления беспилотниками, скопления войск и реактивная система залпового огня. Однако, масштабы потерь врага еще уточняются.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных, а ежедневные потери составляют 1000 – 1100 человек. В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, что привело к дефициту в 8 618 человек.