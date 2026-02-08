Втрати Росії у війні продовжують зростати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:
- особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб;
- танків – 11 651 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 010 (+1) ;
- артилерійських систем – 37 044 (+8);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- засобів ППО – 1 295 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) ;
- крилатих ракет – 4 269 (+24);
- кораблів/катерів – 28 (+0) ;
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);
- спеціальної техніки – 4 069 (+5).
Втрати ворога на 8 лютого / Інфографіка Генштабу
Яких втрат зазнала Росія за останній час?
Спецпідрозділ ГУР "Примари" вразив 6 об'єктів ворожої ППО протягом січня. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.
В ніч на 7 лютого українські сили вразили нафтобазу "Балашово" в Саратовській області та декілька військових об'єктів на окупованих територіях. Уражено пункти управління безпілотниками, скупчення військ та реактивну систему залпового вогню. Проте, масштаби втрат ворога ще уточнюються.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, що призвело до дефіциту у 8 618 осіб.