Втрати Росії у війні продовжують зростати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:



Втрати ворога на 8 лютого / Інфографіка Генштабу

Спецпідрозділ ГУР "Примари" вразив 6 об'єктів ворожої ППО протягом січня. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.

В ніч на 7 лютого українські сили вразили нафтобазу "Балашово" в Саратовській області та декілька військових об'єктів на окупованих територіях. Уражено пункти управління безпілотниками, скупчення військ та реактивну систему залпового вогню. Проте, масштаби втрат ворога ще уточнюються.