Втрати Росії у війні продовжують зростати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:

  • особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб;
  • танків – 11 651 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 010 (+1) ;
  • артилерійських систем – 37 044 (+8);
  • РСЗВ – 1 637 (+0);
  • засобів ППО – 1 295 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) ;
  • крилатих ракет – 4 269 (+24);
  • кораблів/катерів – 28 (+0) ;
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 439 (+60);
  • спеціальної техніки – 4 069 (+5).

Втрати ворога на 8 лютого / Інфографіка Генштабу
Яких втрат зазнала Росія за останній час?

  • Спецпідрозділ ГУР "Примари" вразив 6 об'єктів ворожої ППО протягом січня. Серед уражених цілей були ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор-М1" та інші елементи протиповітряної оборони.

  • В ніч на 7 лютого українські сили вразили нафтобазу "Балашово" в Саратовській області та декілька військових об'єктів на окупованих територіях. Уражено пункти управління безпілотниками, скупчення військ та реактивну систему залпового вогню. Проте, масштаби втрат ворога ще уточнюються.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, що призвело до дефіциту у 8 618 осіб.