Завдяки блискучій роботі українських військових – окупанти знову зазнали втрат. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також Під ударом пункти управління БпЛА та логістичні хаби: Сили оборони уразили ворожі цілі
Які цілі потрапили під удар?
За попередніми даними, було уражено нафтобазу "Балашово" в Саратовській області Росії. Наразі результати удару уточнюються.
На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління безпілотниками ворога в районі населеного пункту Рівнопілля, а також скупчення окупантів в районі Дорожнянки.
Крім того, на Донеччині в районі населеного пункту Ялта уражено розташування ремонтного підрозділу російських військ. У районі Миколаївки також знищено пункт управління БпЛА, а поблизу Полтавки – реактивну систему залпового вогню противника.
У Бєлгородській області Росії, у районі населеного пункту Дронівка, зафіксовано ураження місця зосередження особового складу ворога.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. У Силах оборони наголосили, що й надалі здійснюватимуть заходи для послаблення бойового потенціалу та логістичних можливостей російських військ.
Що відомо про втрати росіян за останній час?
ЗСУ ліквідували 730 російських окупантів протягом 6 лютого. Також Росія втратила понад 1200 одиниць озброєння, зокрема танки, артсистеми та БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Удень 5 лютого стало відомо, що Україна успішно вдарила по полігону "Капустін Яр", використовуючи ракети "Фламінго". На території полігону пошкоджено частину будівель.
Сили оборони України завдали ударів по навчальному центру FPV-дронів, зосередженню живої сили та станції РЕБ ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" на території Бєлгородської області Росії.