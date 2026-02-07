Завдяки блискучій роботі українських військових – окупанти знову зазнали втрат. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які цілі потрапили під удар?

За попередніми даними, було уражено нафтобазу "Балашово" в Саратовській області Росії. Наразі результати удару уточнюються.

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління безпілотниками ворога в районі населеного пункту Рівнопілля, а також скупчення окупантів в районі Дорожнянки.

Крім того, на Донеччині в районі населеного пункту Ялта уражено розташування ремонтного підрозділу російських військ. У районі Миколаївки також знищено пункт управління БпЛА, а поблизу Полтавки – реактивну систему залпового вогню противника.

У Бєлгородській області Росії, у районі населеного пункту Дронівка, зафіксовано ураження місця зосередження особового складу ворога.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. У Силах оборони наголосили, що й надалі здійснюватимуть заходи для послаблення бойового потенціалу та логістичних можливостей російських військ.

