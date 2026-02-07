Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 245 290 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:

Втрати Росії у війні станом на 7 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а на фронті втратила 30 618. Це призвело до дефіциту в 8 618 осіб. Така ситуація зафіксована вдруге з початку повномасштабного вторгнення.

6 лютого Генштаб повідомляв про 720 ліквідованих окупантів, 6 танків, 11 ББМ та 39 артсистем.

Головна втрата цього дня для Росії – заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. У того стріляли, він перебуває у лікарні у вкрай складному стані.