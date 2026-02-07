Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 245 290 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:
- особового складу – близько 1 245 290 (+730);
- танків – 11 650 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 009 (+2);
- артилерійських систем – 37 036 (+22);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- засобів ППО – 1 295 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);
- крилатих ракет – 4 245 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);
- спеціальної техніки – 4 064 (+1).
Втрати ворога: останні новини
У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а на фронті втратила 30 618. Це призвело до дефіциту в 8 618 осіб. Така ситуація зафіксована вдруге з початку повномасштабного вторгнення.
6 лютого Генштаб повідомляв про 720 ліквідованих окупантів, 6 танків, 11 ББМ та 39 артсистем.
Головна втрата цього дня для Росії – заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. У того стріляли, він перебуває у лікарні у вкрай складному стані.
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Алексєєв керував розвідкою, визначенням та оброблянням інформації для визначення цілей, щоб завдавати ударів по Україні. А таких фахівців Росія має дуже мало.