В общем армия страны-террористки уменьшились уже на 1 245 290 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Наши дроны столкнулись над головой оккупанта, – Федоренко рассказал, как БпЛА охотятся за врагом

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

  • личного состава – около 1 245 290 (+730);
  • танков – 11 650 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 009 (+2);
  • артиллерийских систем – 37 036 (+22);
  • РСЗВ – 1 637 (+0);
  • средств ПВО – 1 295 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1161);
  • крылатых ракет – 4 245 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 379 (+68);
  • специальной техники – 4 064 (+1).

Потери России 7 февраля

Потери России в войне по состоянию на 7 февраля 2026 / Инфографика Генштаба

Потери врага: последние новости

  • В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, а на фронте потеряла 30 618. Это привело к дефициту в 8 618 человек. Такая ситуация зафиксирована второй раз с начала полномасштабного вторжения.

  • 6 февраля Генштаб сообщал о 720 ликвидированных оккупантов, 6 танков, 11 ББМ и 39 артсистем.

  • Главная потеря этого дня для России – заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. В того стреляли, он находится в больнице в крайне сложном состоянии.

  • Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по Украине. А таких специалистов Россия имеет очень мало.