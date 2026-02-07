В общем армия страны-террористки уменьшились уже на 1 245 290 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 245 290 (+730);
- танков – 11 650 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 009 (+2);
- артиллерийских систем – 37 036 (+22);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- средств ПВО – 1 295 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1161);
- крылатых ракет – 4 245 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 379 (+68);
- специальной техники – 4 064 (+1).
Потери России в войне по состоянию на 7 февраля 2026 / Инфографика Генштаба
Потери врага: последние новости
В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, а на фронте потеряла 30 618. Это привело к дефициту в 8 618 человек. Такая ситуация зафиксирована второй раз с начала полномасштабного вторжения.
6 февраля Генштаб сообщал о 720 ликвидированных оккупантов, 6 танков, 11 ББМ и 39 артсистем.
Главная потеря этого дня для России – заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. В того стреляли, он находится в больнице в крайне сложном состоянии.
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по Украине. А таких специалистов Россия имеет очень мало.