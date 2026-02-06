Про кількість ліквідованих окупантів станом на 6 лютого 2026 року повідмляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди"

Які втрати Росії у війні?

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:

особового складу – близько 1244560 (+720);

танків – 11648 (+6);

бойових броньованих машин – 24007 (+11);

артилерійських систем – 37014 (+39);

РСЗВ – 1537 (+1);

засобів ППО – 1295 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125920 (+826);

крилатих ракет – 4245;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77311 (+162);

спеціальної техніки – 4063 (+1).



Втрати Росії у війні станом на 6 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

До того ж, за словами Роберта "Мадяра" Броуді, у січні Росія призвала до війська близько 22 тисяч осіб, водночас її безповоротні втрати сягнули 30 618 військових. У результаті різниця між поповненням і втратами склала мінус 8 618 солдатів. Значну частину цих втрат забезпечили Сили безпілотних систем ЗСУ – на їхньому рахунку 9 381 знищений російський військовий, тобто приблизно кожен третій ліквідований окупант.

Останні новини з фронту