Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Станом на зараз уточнюють дані стосовно завданих збитків та втрат російської армії.

Яких втрат завдали ворогу?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у районі населеного пункту Комиш-Зоря Запорізької області нашим силам далося атакувати навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російської армії.

Водночас на тимчасово окупованій території цього регіону біля Хліборобного уразили зосередження живої сили ворога. Також раніше вдарили по особовому складу в районі Теребрено Бєлгородської області Росії.

Крім вищезгаданого, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Баранівка на тимчасово окупованій території Донецької області українські бійці атакували станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також у Генштабі ЗСУ нарешті офіційно підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, яку вдалося уразити напередодні на території Бєлгородської області Росії.

Зазначимо, що ТОС-1А "Солнцепьок" є важкою вогнеметною системою, яка стріляє термобаричними боєприпасами, завдаючи масштабних руйнувань. Її застосовують для ураження техніки та знищення будівель.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора,

– ідеться у повідомленні.

Що раніше атакували ЗСУ?