Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Станом на зараз уточнюють дані стосовно завданих збитків та втрат російської армії.

Яких втрат завдали ворогу?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у районі населеного пункту Комиш-Зоря Запорізької області нашим силам далося атакувати навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російської армії.

Водночас на тимчасово окупованій території цього регіону біля Хліборобного уразили зосередження живої сили ворога. Також раніше вдарили по особовому складу в районі Теребрено Бєлгородської області Росії.

Крім вищезгаданого, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Баранівка на тимчасово окупованій території Донецької області українські бійці атакували станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також у Генштабі ЗСУ нарешті офіційно підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, яку вдалося уразити напередодні на території Бєлгородської області Росії.

Зазначимо, що ТОС-1А "Солнцепьок" є важкою вогнеметною системою, яка стріляє термобаричними боєприпасами, завдаючи масштабних руйнувань. Її застосовують для ураження техніки та знищення будівель.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора,
– ідеться у повідомленні.

Що раніше атакували ЗСУ?

  • Нагадаємо, минулого разу наші бійці завдали ударів по двох пунктах управління росіян у районі Курахівки, що у Донецькій області та пункти управління БпЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

  • До цього на окупованих територіях Запоріжжя біля Розівки під ударом опинилася ремонтна база. Тоді ж українські захисники вдарили й по пункту управління БпЛА біля Мирнограда Донецької області.

  • Ще раніше Сили оборони знищили ЗРК "Оса" поблизу Семенівки на окупованій території Запорізької області. Українські військові також уразили кілька важливих логістичних об'єктів російських окупантів.